108 milliarder kroner.

Så meget har danskerne i alt opsparet i indefrosne feriepenge, og regeringen håber, at så mange af de penge som muligt kommer ud at arbejde.

Derfor håber Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S), at så mange danskere som muligt vælger at hæve de sidste to ugers indefrosne feriepenge:

»Pengene skal være med til at få gang i økonomien, og håbet er, at de bliver brugt på danske varer og der, hvor man bor, så det ikke mindst kan mærkes i de butikker og restauranter, der har været hårdt ramt af nedlukningen.«

Tilbage i december blev regeringen og flere partier enige om at udbetale de resterende indefrosne feriepenge i marts - og ifølge Peter Hummelgaard, så kan vi inden længe kan få de sidste to uger udbetalt. På borger.dk kan du tjekke, hvor mange feriepenge, du kan hæve frem til og med 31. maj 2021.

Første mulighed for at få pengene var i efteråret, hvor man kunne hæve op til tre ugers feriepenge.

»Det har været godt for vores samfundsøkonomi, at vi i denne ekstraordinære tid har haft mulighed for, at lønmodtagerne har kunnet hæve de indefrosne feriepenge før tid. Det har sammen med hjælpepakkerne været med til at få landet så tørskoet igennem en svær tid som muligt.« fortæller Peter Hummelgaard.

Der blev i 2020 udbetalt 52,2 milliarder kroner af de 108 milliarder kroner af feriemidlerne, svarende til 31,3 milliarder kroner efter skat. Så i gennemsnit fik lønmodtagerne et beløb på 13.570 kroner til rådighed.

Men i en svær tid for virksomhederne, som skal udbetale feriepengene, er det aftalt, at virksomhederne kan vente med at udbetale det indberettede beløb, til de pågældende medarbejdere forlader arbejdsmarkedet.

»Det sker for at skåne virksomhederne i en svær tid. Der er ingen tvivl om, at mange virksomhederne er hårdt ramt på økonomien, og kan have svært ved at hive feriepenge ud af kassen,« fortælle Peter Hummelgaard.

Udbetalingen er i første omgang finansieret ved, at Lønmodtagernes Feriemidler, som hører under LD Fonde, har lånt pengene hos staten.