Opfordringen om at indberette personer som formodes at være smittet med coronavirus, der også samtidig udviser bekymrende adfærd, er blevet fjernet.

Nærmere bestemt er den blevet fjernet fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor det ellers var muligt at indberette hinanden. Det bekræfter Styrelsen over for TV 2.

På hjemmesiden fremgik det, at borgere blev opfordret til at indberette det til styrelsen, 'hvis du er bekymret over adfærden hos en person, som du ved er smittet eller som du formoder kan være smittet med coronavirus'.

Borgerne skulle således udfylde et skema med oplysninger, der efterfølgende blev sendt som sikker post gennem e-Boks til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Over for Ritzau forklarede Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorfor det blev muligt at indberette hinanden.

'Det er Folketinget, der har truffet beslutning om en række ændringer i epidemiloven. Beslutningen er truffet med henblik på at forebygge spredning af coronavirus', skrev Styrelsen i en mail.

12. marts hastebehandlede Folketinget en lovpakke med en række ændringer af epidemiloven, som blandt andet gav Sundheds- og Ældreministeriet en række nye beføjelser under coronavirussets indtog i Danmark.

Som følge af ændringerne blev det derfor muligt at indberette hinanden.