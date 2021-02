Et udbrud af den sydafrikanske variant af coronavirus har ramt Københavns Nordvestkvarter. Derfor bør alle, der bor i området, blive testet og derefter isolere sig, indtil de får svar.

Det er opfordringen fra både Københavns Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Og efter to dage, hvor der ikke har været så mange forbi de mobile testenheder, som er kørt til området, så har beboerne i området taget opfordringen til sig.

»Vi har været til stede siden torsdag aften. I går var der kun 80 borgere, der blev testet, men vi kan se her til morgen, at tilbuddet er blevet ret populært. Der er nu kødannelser ved vores to testenheder,« fortæller Kirstine Vestergård Nielsen, der er vicedirektør hos Hovedstadens Akutberedskab.

»Vi arbejder på at sende flere podere derud, så flere kan blive testet,« uddyber hun.

Men hvis man bor i området og gerne vil nyde forårssolen, så er en tur forbi testcentret også en af de eneste muligheder, beboerne har.

»Vi opfordrer alle til at blive testet og så gå hjem i isolation, indtil man har fået svar,« fortæller Bente Møller, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen forsøger i samarbejde med kommunen at lave smitteopsporing i trekanten mellem Frederiksborgvej, Frederikssundsvej og Glasvej. Det er nemlig her at to husstande, der bor tæt på hinanden, men ellers ikke er i kontakt, er blevet smittet med den sydafrikanske variant af coronavirus.

»Det er lykkedes at inddæmme smitten via smitteopsporing til de to husstande. De gør, som de skal og har isoleret sig, så de ikke smitter andre. Det, vi er ved nu, er en større smitteopsporing i området, så hvis der er flere smittede, så kan vi finde dem og inddæmme smitten,« fortæller Bente Møller.

Derudover, så er det vigtigt, at alle i området overholder de generelle retningslinjer, for styrelsens bedste bud er, at husstandene er blevet smittet via kontaktsmitte.

»Det vil sige, at de eksempelvis har rørt ved samme et dørhåndtag eller en anden overfalde, hvor der har været virus. De kan også kan have passeret hinanden tæt,« fortæller hun og understreger, at det er vigtigt at holde afstand.

»Vi skal holde to meters afstand, så man ikke bliver smittet i den tid, hvor virus vil være i luften,« fortæller hun.

Og hvis virus lander på en overflade, så er det bedste våben altså håndsprit.

»Det er lige præcis dét, som håndsprit skal beskytte i mod,« fortæller Bente Møller.

Så for at opsummere: Hold afstand, nys i ærmet, vask hænder eller brug håndsprit, bliv hjemme, tag en test.

Men hvis man ikke har lyst til at stå i kø ved de mobile testenheder, som er kørt til Nordvest, så har Region Hovedstaden oprettet 9000 flere tider til deres testcentre.