Pak lidt ekstra tålmodighed i bagagen.

Sådan lyder det fra Københavns Lufthavn forud for den forestående sommerferie – hvis man har tænkt sig at udnytte mulighederne for igen at kunne besøge udenlandske rejsemål.

Det er ikke mindst nødvendigt, fordi checkin eksempelvis nærmest udelukkende foregår ved de bemandende skranker, fordi selvbetjeningsautomaterne stadig er lukkede. Det er udløst af én afgørende coronarelateret grund:

'Alle passagerer skal vise relevant dokumentation for test eller vaccine i henhold til reglerne for den pågældende destination. Det betyder, at processen kan vare lidt længere end normalt,' lyder det i et skriftligt svar fra lufthavnen til B.T.

Det lyder videre, at man skal huske at holde afstand, også i køen.

Det er samtidig stadig et krav i Københavns Lufthavn, at rejsende skal bære mundbind, fordi man følger internationale regler. Undtagen når man sidder ned eller drikker og spiser.

Selvom mange destinationer – ikke mindst i Schengen-landene – nu er tilgængelige for danske turister uden krav om isolation ved hjemrejse, forventer Københavns Lufthavn langtfra allerede normale tilstande i de kommende måneder.

'Vi forventer en gradvis stigning af passagerer henover sommeren. Nu bliver rejserestriktionerne for danskerne lempet yderligere, så vi kigger ind i nogle sommermåneder, hvor vi måske kan forvente 20-40 procent af vores normale passagerantal. Og i forhold til de sidste mange måneder, er det positivt,' oplyser lufthavnen til B.T. med tilføjelsen:

Tjek Coronasmitte.dk Rejsende kan på Coronasmitte.dk tjekke, om man opfylder de forskellige krav i de lande, man eventuelt skal besøge i ferien.

'Dog forventer vi først at være tilbage på normalniveauet i 2023.'

I forhold til hjemrejsen ser man hos Københavns Lufthavn ikke nødvendigvis de store udfordringer.

'Men der kan naturligvis forekomme ventetid for de passagerer, der skal testes. Men vores billede er, at Region Hovedstaden er godt forberedt. Ved ventetid for ankommende passagerer sørger vi endvidere for, at håndtere deres bagage, så vi ikke risikerer, at kufferter og tasker eksempelvis efterlades på bagagebånd.'