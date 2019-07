I denne uge bliver det over 30 grader. Derfor skal vi huske at passe på vores kæledyr, så de ikke overopheder.

»Problemet er, at dyrene ikke har mulighed for at svede på samme måde som os mennesker, og derfor kan man risikere, at de overopheder,« siger dyrlæge ved Dyrenes Beskyttelse Cecilia Christensen Karstrup.

Foreningen opfordrer på Facebook os danskere til at hjælpe vores dyr med at søge skygge midt på dagen. Det gælder hunde og katte, men også kaniner og marsvin og andre dyr.

Holdes de på begrænset plads, skal de have et sted, de kan søge ly for solen.

Husker du at give dit dyr skygge og vand i varmen?

Man kan eksempelvis forsyne løbegården eller buret med et halvtag, en parasol eller lignende, så dyret kan søge skygge, når solen flytter sig.

Er der tale om en hund, kan et badebassin, som hunden kan soppe i, også være en god ide. Det giver både afkøling og leg, hvis den får mulighed for at soppe.

Overopheder et dyr, kan det i værste fald dø.

Derfor er det meget vigtigt, at man sørger for de rette betingelser. For eksempel skal man altid sørge for, at dyret har adgang til friskt vand.

Er hunden eller et andet kæledyr i husstanden blevet overophedet, skal man hjælpe det med at komme af med varmen.

Man må dog ikke give det iskoldt vand, råder dyrlægen.

»Kuldechokket bliver for stort, så det skal være køligt vand. Det er ikke selve kulden, der hjælper dyret, men det, at dyret bliver vådt,« siger Cecilia Christensen Karstrup.

Særligt vigtigt med hunden er det også, at man ikke efterlader den i en varm bil.

Sådan hjælper du dit dyr i varmen Altid adgang til skygge i form af halvtag, parasol el.lign.

Altid adgang til masser af frisk vand

Undgå den lange gåtur midt på dagen og varm asfalt

Badebassin til hunden

Solcreme, hvis kæledyret har tynd pels eller bar hud nogle steder Kilde: Dyrenes Beskyttelse.

»Det er heldigvis et fåtal, der gør det. Min opfordring er, at man lader hunden blive hjemme i stedet for at tage den med, hvis man ved, at den alligevel bare skal sidde og vente i bilen, mens man for eksempel handler ind,« siger hun.

Hunden skal man også undgå at gå tur med midt på dagen.

»De lange ture bør være om morgenen eller om aftenen, så temperaturen er faldet. Ikke kun på grund af varmen fra oven, men også på grund af den varme asfalt, som kan være enormt hårdt for poterne,« siger dyrlægen.

Endelig skal man huske på, at nogle hunderacer kan blive solbrændt og derfor kan have godt af solcreme på ører, næse og andre steder med tynd pels eller direkte bar hud.