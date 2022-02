Hvis du ser en lillebitte harekilling, som ligger helt alene i den danske natur, er det vigtigt, du ikke samler den op.

Sådan lyder ordene i en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse.

For selvom det kan virke ensomt, og det nemt kan se unaturligt ud for det menneskelige øje, at sådan et lille væsen ikke er hos dens mor, så er det faktisk ganske normalt.

»Harekillinger gemmer sig i nærheden af deres fødested, i en radius på ofte over 100 meter. Helt fra begyndelsen er de helt selvstændige. En enlig harekilling er altså ikke i nød eller forældreløs, men gemmer sig bare eller er på vej hen til sin mor for at få mælk,« forklarer Michael Carlsen, biolog ved Dyrenes Beskyttelse.

Derfor lyder opfordringen fra Dyrenes Beskyttelse også på, at man ikke skal 'redde' de små dyr ved at samle dem op. Tværtimod.

Hvis et menneske – i god tro – samler en lillebitte harekilling op, kan det nemlig give store konsekvenser.

»Når folk tager de små harekillinger med hjem for at hjælpe dem, så gør de en sund og tryg harekilling angst og stresset. Denne handling kan i yderste konsekvens slå harekillingen ihjel. Det er derfor meget vigtigt, at man lader dem være, hvis ikke de er skadede,« understreger Michael Carlsen.

Dyrenes Beskyttelse anbefaler: Lad harekillingerne være. Det er helt normalt, at de opholder sig alene. Hvis en harekilling er blevet hjembragt, så skal den hurtigt genudsættes på stedet, den blev fundet. Hvis du ikke kan finde præcis det sted, du fandt den, så bare så tæt på som muligt - harekillinger kan godt finde vej. Hvis harekillingen har synlige skader eller er blevet bragt hjem af hunden eller katten, så skal du ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 for vejledning om håndtering af harekillingen.



Kilde: Dyrenes Beskyttelse

Ser man til gengæld, at harekillingen er skadet eller syg, er det derimod vigtigt at kontakte Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812.

I 2021 modtog Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 rekordmange henvendelser fra folk, der troede, de havde fundet en efterladt harekilling i naturen.

Helt konkret lød tallet på 786 opkald omkring de små harekillinger, hvilket er en stigning på knap 14 procent siden 2020, hvor antallet af henvendelser lød på 691.