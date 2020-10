Efteråret er over os og en af de trælse opgaver står for døren for de mange danske haveejere.

Riven findes frem fra skuret og indsamlingen af de mange nedfaldne blade går i gang. Men nu er der en god nyhed til alle dem, der bruger timevis på at fjerne de gulbrune blade og bære dem væk i pose og sæk:

»Lad bladene ligge,« lyder det fra Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at de mange blade er en gevinst for biodiversiteten. Derfor kan du med god samvittighed stille riven tilbage i skuret og lade både nedfaldne blade og små kviste ligge på græsplænen.

»Mange haveejere bander over de nedfaldne blade, fordi det betyder arbejde med at rode dem sammen og få dem væk i sække. Men bladene skal slet ikke væk. Bladene fungerer som lune dyner og føde for insekter og andre smådyr. De skaber derfor et fantastisk spisekammer for solsorten, som er afhængig af at kunne gå og vende blade og rode efter smådyr under dem,« siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Også biller, edderkopper, bænkebidere og flere andre smådyr lever under bladene, og solsorten kan dermed gå på opdagelse under dem for at finde føde.

Hvis du følger opfordringen, kan du meget vel få besøg af solsorten og give dem adgang til lidt af et spisekammer. Pindsvinet vil også nyde godt af det og måske slå et smut forbi.

Vil man gerne være en dyrevenlig haveejer, må man lade bladene ligge og rode. Fordi jo mere opryddet en have er, jo færre arter befinder der sig i den.