Rejser du afsted med for mange penge på lommen, kan du ende med at stå i en uheldig situation.

Derfor råder Toldstyrelsen nu til, at man husker at tjekke op på reglerne, så man undgår det.

»Vi ser sager, hvor rejsende ubevidst overtræder reglerne, og det er en meget ærgerlig situation at stå i,« siger Toldstyrelsens kontroldirektør, Michael Lund, i en pressemeddelelse.

For rejser du med kontanter eller andre likvide midler, der svarer til en værdi af 10.000 euro, skal du oplyse det til Toldstyrelsen.

Gør du ikke det, kan du risikere at få en bøde og få tilbageholdt dine værdier.

Opgørelsen fra sidste år viser, at toldere tilbageholdt hele 22 millioner i kontanter, som folk – af den ene eller anden årsag – havde forsøgt at tage med over grænsen.

Reglerne er ifølge Michael Lund lavet for at holde styr på pengestrømmene ind og ud af landet og for at forhindre hvidvask:

»Sidste år tilbageholdt Toldstyrelsen 22 millioner kroner, der enten ikke var angivet korrekt eller forsøgt smuglet til Danmark. Vi ved, at kriminelle netværk forsøger at hvidvaske kontanter uden om myndighedernes søgelys, og derfor har tolderne ved grænserne hver dag øje på rejsende, der har store pengebeløb med,« forklarer han:

»Lige som der er grænser for, hvor meget alkohol, man må have med til Danmark, er der også grænser for, hvor mange penge, man må have med, før man skal angive dem,« siger kontroldirektøren.

Er du i tvivl om, hvordan reglerne er, kan du læse mere om dem på hjemmesiden lige HER.