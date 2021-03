Butikskæden Harald Nyborg opfordrer nu danskerne til at tjekke kældre og udhuse for at se, om du ligger inde med en af to helt bestemte gamle affugtere.

Der er nemlig risiko for, at de kan bryde i brand.

Det oplyser If Skadeforsikring i en pressemeddelelse.

Frem til 2014 solgte Harald Nyborg mere end 33.000 eksemplarer af de to affugtere med navnet WASCO 10 og WASCO 2000, der har serienummer HN5763201xxxxxxxxx eller HN5153201xxxxxxxxx.

Derefter blev de tilbagekaldt, da de viste sig at kunne være defekte – men kun 6.000 af dem er kommet retur i løbet af årene.

Derfor opfordrer butikskæden til, at boligejere tjekker kældre og udhuse for, om man har en af de pågældende to modeller stående:

»Vi stoppede salget og fjernede de pågældende affugtere fra butikkerne med det samme, da vi konstaterede usikkerheden på maskinerne. Vores vurdering er dog, at der fortsat må stå mange af disse affugtere i private hjem,« fortæller Arne Gerlyng-Hansen, der er administrerende direktør i Harald Nyborg A/S, og fortsætter:

»Der kan også være boligejere, der har overtaget en maskine i forbindelse med boligkøb, og derfor ikke selv kender til fabrikat og forhandler. Så vores opfordring til alle ejere af affugtere er at tjekke modelnavn og serienummer, hvis man har en maskine stående i hjemmet, i kælderen eller i udhuset.«

I pressemeddelelsen oplyser forsikringsselskabet If, at skaderådgivere har bekræftet, at der tilfælde, hvor der er opstået brand inde i affugterne, hvorefter maskinerne er brændt op med en 'kraftig røgudvikling til følge':

»I et par af tilfældene har ilden bredt sig til øvrigt inventar med brandskader til følge. Alene soden fra en brand kan trænge ind overalt, og derfor har der været tale om omfattende skader på både bygninger og inventar. Der er lykkeligvis ikke sket skader på mennesker i forbindelse med hændelserne,« siger kommunikationschef Birgitte Ringbæk.

Har du en af de to affugtere stående, bør du stoppe med at bruge den og tage den med i din lokale Harald Nyborg-butik, hvor den kan ombyttes – også selvom du ikke har en kvittering på den.

Du kan finde serienummeret bag på selve affugteren.