Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Så sker det igen.

Endnu en gang er det kikset for Facebook at stoppe indlæg med åbenlyst voldelige og hadefulde ytringer, inden de kom på det verdensspændende sociale medie, skriver mediet AP News.

De hadefulde beskeder kom til Facebook fra ​​nonprofit-grupperne Global Witness og Foxglov, der udelukkende skrev dem for at teste kontrollen hos Facebook.

I det seneste indlæg fokuserede de på det nordafrikanske lande Etiopien.

Gruppen oprettede 12 tekstbaserede annoncer, der i følge AP News brugte »umenneskeliggørende hadefuld tale til at opfordre til mord på mennesker, der tilhører hver af Etiopiens tre hovedetniske grupper - Amhara, Oromo og Tigrayanerne«.

I marts kørte Global Witness en lignende test med hadefulde ytringer i Myanmar, som Facebook heller ikke opdagede.

Modersselskabet bag Facebook, Meta, har i en pressemeddelelse slået fast, at der nu gøres mere for at undgå trusler på andre sprog end engelsk.

»Vi har investeret kraftigt i sikkerhedsforanstaltninger i Etiopien, tilføjet flere medarbejdere med lokal ekspertise og opbygget vores kapacitet til at fange hadefuldt og inflammatorisk indhold på de mest udbredte sprog,« lyder det i et formelt svar fra virksomheden til AP News.