En klage fra én enkelt borger.

Det er, hvad der blokerer for at kystsikre mod Vesterhavets barske bølger på strækningen syd for Lønstrup.

To sommerhuse - måske endda fire - er i overhængende fare for at styrte i havet i disse måneder, hvis der kommer en storm.

Men lige nu kan sommerhusejerne i området ikke gøre meget andet end i bogstaveligste forstand at bede om godt vejr.

Naturen er hård ved klinter og klitter i Nordjylland. Her er det et af de sørgelige følger af stormen Egon, da den hærgede ved Nørlev Strand ved Lønstrup i 2015. Foto: Henning Bagger

Og ellers rive sig i deres vindblæste hår i frustration over, at den pågældende klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet har opsættende virkning og dermed betyder, at den såkaldte sandfodring, som normalt bliver foretaget på denne tid af året som en del af kystsikringen, indtil videre er aflyst.

»Jeg er helt rystet og simpelthen så forarget over det. Jeg har det rigtig dårligt med det på alle sommerhusejernes vegne. Enhver kan jo se, at det er ren obstruktion. For at sige det ligeud pisser han simpelthen på sommerhusejerne,« siger en harm Erling Mikkelsen, formand for Grundejerforeningen Strandfogedgård/Lønstrup, til B.T.

Med 'han' hentyder Erling Mikkelsen til klageren Poul Jakobsen. For Poul Jakobsen er ikke hvem som helst.

Han er manden bag opfindelsen af et særligt plast-drænrør, som der i årenes løb er gjort og stadig bliver gjort en række forsøg med som en mulig enkel og billig løsning til at kystsikre.

Sommerhusområdet hvor nogle af de trængte ejere forrige år lavede ulovlig kystsikring ved Lønstrup Klint syd for Lønstrup. Kystdirektoratet indgav politianmeldelse mod de mistænkte for at have skubbet sand ud over skrænterne samt for at have hældt flydende beton ned af skrænten. Foto: Henning Bagger

Men det store stridspunkt om drænrøret er, hvorvidt det overhovedet virker.

Flere fagfolk mener ikke, det er tilstrækkeligt dokumenteret og har vendt tommelfingeren nedad.

Mens Poul Jakobsen fastholder, at røret er netop det, der skal til for at kystsikre billigt og effektivt. Hvilket også er årsagen til, at han har klaget.

Sommerhusejerne syd for Lønstrup mener dog, at han er inhabil. Derfor er de, sagt på nordjysk, alt andet end imponerede over, at han med sin klage nu er medvirkende årsag til, at flere sommerhuse risikerer at ryge i havet denne vinter.

Naturen er hård ved klinter og klitter i Nordjylland. Her er det et af de sørgelige følger af stormen Egon, da den hærgede ved Nørlev Strand ved Lønstrup i 2015. Foto: HENNING BAGGER

»Han gør jo det her for egen vinding. Han nævner sit eget navn hver gang, og han har også haft folk til at ringe til os for at spørge, om vi kan bruge hans produkter. Jeg har sagt til ham, at der jo ikke er nogen dokumentation for, at de rør virker, så det har vi ikke brug for,« siger Erling Mikkelsen. Og tilføjer:

»Om 50 år vil vi have mistet 58 huse, hvis der ikke bliver kystsikret. Jeg synes bare, han (Poul Jakobsen, red.) skal blive hjemme og passe sine gulerødder deroppe i Skagen. Sørge for sit eget og lade være med at blande sig utidigt i andres ting. Det klæder ham på ingen måde. Jeg har mødt ham nogle gange, og han snakker og snakker og vandet går. Nej, bliv nu hjemme i Skagen og lad så os klare vores egne ting herovre.«

Poul Jakobsen tager dog kritikken med stoisk ro. Og anklager både Kystdirektoratet, Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt (S) og Erling Mikkelsen for 'vildledning og masse-manipulation' i sagen om sandfodring.

Ifølge Poul Jakobsen er det nemlig en misforståelse, at der skulle ligge huse på den strækning, der er i fare for at ryge i havet.

Sommerhusområdet hvor nogle af de trængte ejere forrige år lavede ulovlig kystsikring ved Lønstrup Klint syd for Lønstrup. Kystdirektoratet indgav politianmeldelse mod de mistænkte for at have skubbet sand ud over skrænterne samt for at have hældt flydende beton ned af skrænten. Foto: HENNING BAGGER

»De tegner et forkert billede. Det her foregår ved bølgebryderne i Lønstrup. Der er ingen huse, der kan falde i vandet. Kystdirektoratet vil køre sand med store lastbiler fra Hirtshals til Lønstrup. Når den første storm kommer, så tager det få timer, før sandet er væk igen. Det er bedre end en forestilling i Det kongelige Teater. Men billetprisen er bare noget højere,« lyder det fra Poul Jakobsen med henvisning til de mange millioner, Kystdirektoratets sandfodring vil koste sammenholdt med prisen på hans egne drænrør.

»Jeg kunne have reddet de huse oppe ved Lønstrup,« siger han.

Til spørgsmålet om, hvorvidt hans egen interesse i sagen kan have indflydelse på hans klage, svarer han retorisk:

»Ja, det skulle være så odiøst. Skagen Innovation Center er en fond. Og tænk om vi skulle få en smule penge i kassen.«