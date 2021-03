Frederikke Kampmann plejer at optræde for publikummer over hele landet, men nu er forestillinger på operascenerne byttet ud med at skrive ansøgninger til deltidsjob i stedet.

Står det således til den 35-årige sopran, haster det med at få genåbnet kulturlivet. Men troen på, at kulturminister Joy Mogensen vil tage ordentligt vare på den opgave, er lille.

»Jeg har stor sympati for hende som menneske, og jeg ville ønske, jeg kunne sige, at hun har gjort det godt nok, men det kan jeg ikke,« siger Frederikke Kampmann. Kritikken af Joy Mogensen vender vi tilbage til.

Operasangeren har optrådt på de fleste danske operascener, spillet med i populære forestillinger som ‘Sweeney Todd’ og ‘Phantom of the Opera’ samt sunget Mozarts berømte komposition ‘Requiem’ med Aarhus Symfoniorkester.

Her ses Frederikke Kampmann under arbejdet med Phantom of the Opera på Det Ny Teater i 2018. Foto: Celina Dahl Vis mere Her ses Frederikke Kampmann under arbejdet med Phantom of the Opera på Det Ny Teater i 2018. Foto: Celina Dahl

Hun bakker nu op om et fælles opråb fra 500 kulturinstitutioner om en langsigtet genåbningsplan for kulturlivet. Sådan en plan er tiltrængt, mener hun. For man kan ikke åbne kulturlivet med få dages varsel, så det er på høje tid, at kulturministeren kommer på banen.

Og jo før, der kan meldes ud om en genåbning, jo bedre, lyder det fra sopranen. For kalenderen er nemlig alt for tom, og det kan have lange udsigter, førend operasangere igen får jobs, lyder det.

»En opera kan tage tre til fire år at sætte op,« siger hun og fortæller om sin egen situation:

»Som regel har jeg to eller tre større produktioner om året med et længere ansættelsesforløb på typisk to til tre måneder. Og så plejer jeg at medvirke i koncerter med symfoniorkestrene.«

Frederikke Kampmann er 35 år og operasanger. Men under corona er det så som så med at synge for andre end sig selv. Privatfoto Vis mere Frederikke Kampmann er 35 år og operasanger. Men under corona er det så som så med at synge for andre end sig selv. Privatfoto

»Men lige nu er der faktisk fuldstændig stendødt, og kalenderen er tom indtil midten af juli, hvor en produktion, der er skubbet fra sidste år, hænger i en tynd tråd. Så har jeg to eller tre koncerter i efteråret, og det er sådan set det indtil januar.«

»Det er meget kritisk,« siger Frederikke Kampmann, der nu er begyndt at søge deltidsjobs for at sikre sin indtægt.

Den 35-årige operasanger har under coronakrisen haft småjobs indtil i efteråret, hvor hun begyndte at modtage barselsdagpenge, fortæller hun. Som aktiv musikpædagog-studerende er hun i udgangspunktet ikke berettiget til kompensation fra hjælpepakker. Men da Frederikke Kampmann ikke modtager SU, vil hun formentlig få del i kunststøtteordningen, der er åbnet igen for ansøgning i denne uge. 2.224 har indtil nu fået bevilget penge gennem denne ordning, viser en aktindsigt, B.T. har fået adgang til.

Kompensationen kan udgøre op til 75 procent af det sandsynliggjorte indtægtstab fra 'kunstnerisk virke', dog maksimalt 23.000 kroner per måned.

Hjælpepakker til musiklivet Musikerne kan søge ind i flere forskellige hjælpepakker. Musikere/musiklivet har modtaget støtte fra i alt 12 forskellige hjælpepakker alene fra Kulturministeriet. I alt er der udbetalt 250 mio. kr. til musikere/musikliv. 59 pct. af de midler, der er udbetalt via kunststøtteordningen, er udbetalt til musikere – svarende til godt 50 mio. kr. Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget 2.596 ansøgninger, siden ordningen ”Midlertidig

kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster” åbnede op for

ansøgninger i foråret 2020. 2224 ansøgere har fået godkendt deres ansøgning og bevilliget penge. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

Tilsagn: 2224

Afslag: 77

Annulleringer: 67

Under behandling: 228 Kilde: Kulturministeriet, Aktindsigt hos Slots og Kulturstyrelsen

Den lavere indkomst gennem de seneste mange måneder betyder nu, at hun er økonomisk trængt, og derfor har hun bedt om økonomisk hjælp fra Skuespillernes Hjælpefond.

»Jeg har været helt i panik og har skullet sluge noget af min stolthed,« siger hun.

»Jeg har kunnet forsørge mig selv som operasanger i 10 år, og så sker der noget som det her, der fuldstændig fratager mig muligheden for at generere en indtægt. Det rammer mig selvfølgelig også hårdt på min kunstneriske stolthed, fordi jeg ikke kan lade være med at tænke tanken, at det måske er fordi, jeg ikke er god nok.«

»Men jeg ved jo rationelt godt, at vi er mange i samme båd lige nu. Det er bare rigtig svært at sidde over for en kalender, der stort set er tom,« siger hun.

Frederikke Kampmann bruger nu meget af sin tid på sit kontor, hvor hun blandt andet skriver jobansøgninger til arbejde uden for kulturlivet. Vis mere Frederikke Kampmann bruger nu meget af sin tid på sit kontor, hvor hun blandt andet skriver jobansøgninger til arbejde uden for kulturlivet.

En kæmpe kritik

Opråbet om en genåbningsplan for kulturlivet er i et åbent brev stilet til statsminister Mette Frederiksen og ikke ressortministeren, kulturminister Joy Mogensen.

Ifølge B.T. politiske redaktør, Henrik Qvortrup, skal det i sig selv ses som en kæmpe kritik af kulturministeren, der længe har været beskyldt for at være for passiv under coronakrisen.

Frederikke Kampmann mener også, at krisen udstiller, at kulturministeren, der forleden slog 30 nye stillinger op til sit ministerium, for sent har fundet ud af, hvilke behov der er i branchen. Eksempelvis var det i efteråret kun muligt at søge kompensation for aflysninger og ikke for en nedgang i den enkelte kunstners aktivitet.

»Det lader ikke til, at hun har kendskab til, hvordan freelancere som mig får økonomien til at hænge sammen.«

»Jeg er sikker på, at Joy Mogensen har haft de bedste intentioner, men jeg tror ikke, hun forstår branchen godt nok,« siger Frederikke Kampmann om det, hun siden nedlukningen sidste år har oplevet som en manglende støtte til og prioritering af kulturlivet fra ministeren.

I et skriftligt svar på kritikken om en manglende genåbningsplan skriver kulturministeren:

»Jeg vil ligesom kulturinstitutionerne gerne have åbnet Danmark igen. Selvom vi stille og roligt er begyndt at åbne samfundet, så står vi dog stadig i en situation, hvor det skal gøres med omtanke. Hvis vi åbner for meget, kan hospitalerne blive overbelastet. Derfor kan det hele ikke åbnes på én gang«

»Der skal ikke herske nogen tvivl om, at regeringen prioriterer kulturlivet højt, og at kulturinstitutionerne indgår i de samtaler om en genåbning, som regeringen fører med Folketingets partier,« lyder det fra Joy Mogensen.