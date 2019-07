Da en mand fra Jylland en morgen besluttede sig for at tjekke sin bankkonto, mens han sad på arbejde, troede han, at han så forkert.

På hans konto var der nemlig tikket en million og halvtreds kroner ind.

»Det kunne jeg ikke forstå. Det blev en meget lang dag på arbejdet, for jeg skulle lige have fri, inden jeg kunne få det undersøgt nærmere,« fortæller manden, der er i 60'erne og bor i Haderslev Kommune, til Danske Spil.

Det viste sig, at han i slutningen af juni måned var blevet den heldige vinder af en million kroner som følge af Millonærgarantien hos Lotto, hvor man kan blive millionær, selvom man har nul rigtige på sin kupon.

De sidste halvtreds kroner skyldtes, at han havde fire rigtige.

»Når min kone eller jeg skal flytte penge fra en konto til en anden, plejer vi at sige: 'Skal vi flytte en million?' Og så grine. For det er jo aldrig en million, vi normalt kan flytte. Men det havde vi forleden,« fortæller vinderen, der ønsker at være anonym, til Danske Spil.

Årsagen til, at han ikke vidste, der var tikket lidt mere end en million ind på hans konto, var, at man hos Danske Spil ikke havde hans rigtige telefonnummer.

Derfor havde han ikke fået en besked om, at han havde vundet.

Efter han den dag fik fri fra arbejde, ringede han både til sin bank og til Danske Spil, som kunne fortælle ham, at der ikke var tale om en fejl.

Dernæst ringede han til sin kone.

»Hun troede, det var gas. Jeg var måske lidt selv skyld i det. For jeg ringede bare op og sagde: 'Vi er blevet millionærer'. Det troede hun altså ikke lige på. Det tog lidt tid, inden jeg fik hende overbevist. Det skete nok først, da jeg åbnede spilkontoen og så for en gangs skyld sandfærdigt kunne sige: 'Skal vi flytte en million'. Så troede hun på det,« fortæller vinderen.

De mange penge skal ifølge manden gå til en gave til hustruen, til børn og børnebørn og til at opfylde en gammel drøm om at få en veteranbil.