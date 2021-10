Tilskuerne strømmer tilbage til Nature Energy Park i denne sæson.

Det kan OB konstatere efter et ualmindeligt hårdt år med coronarestriktioner og tomme tribuner.

Ikke mindre end 8.000 tilskuere har allerede nu sikret sig billet til kampen mandag, hvor OB møder AGF i 3F Superligaen, og det sætter to streger under den imponerende opbakning:

»Stemningen er generelt federe til aftenkampe, og vi ser AGF-kampen som en unik mulighed for at invitere til fest på stadion – og hvornår har du sidst være til fest på en mandag?« skriver OB i en pressemeddelelse.

Sidste år var situationen en helt anden, hvor OB's kommercielle chef Jack Jørgensen i oktober 2020 kaldte situationen 'kritisk for dansk fodbold.'

Dengang appellerede divisionsforeningen til, at man fik lov til at lukke 500 tilskuere ind på hver sektion med støtte fra OB, der gerne ville have flere tilskuere på stadion.

Men 1. november er alt igen ved det gamle – og mere til – når Nature Energy Park åbner dørene klokken 17.00, og Odense-bandet Zuperior sætter gang i mandagsfesten.