Det seneste år har vanvidsbillisme været et tilbagevende emne både i medierne og på Christiansborg. Og i Odense, der har man udpeget 31 strækningerne, hvor foden skal tvinges ned på bremsen.

På nogle af strækningerne har der været eksempler på bilister, der har trykket så hårdt på speederen, at én er blevet målt til at køre 170 kilometer i timen, hvor man må køre 80, og en anden har kørt 101 kilometer i timen, hvor man må køre 50.

Og det kan bump, fartkontrol og chikaner nu sætte en stopper for, skriver Fyens.dk.

For ifølge tal fra Vejdirektoratet var der i 2020 flere dødsulykker i den fynske trafik sammenlignet med året før, og i flere af ulykkerne var meget høj fart en medvirkende årsag.

Men det bliver ikke nogen billig affære. For at nå i mål med de fartnedsættende tiltag, så vil de koste 11 millioner kroner for 18 veje.

Og det er pengene værd, mener by- og kulturrådmand i Odense Christoffer Lilleholt (V):

»Bare én vanvidsbilist skaber utryghed, og det er helt urimeligt, at almindelige borgere skal være bekymrede for deres eget og de nærmestes helbred, fordi hensynsløse og tåbelige bilister bruger Odenses veje og fortov som racerbane. Det må og skal vi have forhindret.«

Handlingsplanen er blevet til i et samarbejde med Fyns Politi, og baseret på trafiktællinger, hastighedsmålinger og henvendelser fra borgere er vurderingen, at der på 31 strækninger i Odense bør gøres en indsats mod vanvidskørsel.