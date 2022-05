Tallene er fordoblet i løbet af de seneste 10 år.

Antallet af danskere med knogleskørhed er nemlig gået fra lidt over 103.000 i 2010 til at være omkring 195.000 i 2021.

Men udover det, kan op mod en halv million faktisk have sygdommen uden at vide det.

Det skriver DR.

Her fortæller 63-årige Inger Svankjær, hvordan hun heldigvis opdagede, at hun havde knogleskørhed efter et fald på en tennisbane.

Herefter henviste en læge hende til scanning, og resultatet var osteoporose med rigtig dårlige tal.

»Mit fald var held i uheld. For det er godt, at jeg er blevet scannet, og at jeg er kommet i den rette og nødvendige behandling. Men jeg blev samtidig bekymret, ked af det, og jeg ville ønske, det var forebygget på et tidligere tidspunkt,« fortæller Inger Svankjær.

Hun havde som mange andre danskere ikke haft andre symptomer – før sit knoglebrud.

Sygdommen er ikke kendt for at vise de store symptomer, før man brækker noget, og det vurderes, at op mod en halv million danskere har sygdommen uden at vide det.

Ifølge overlæge Bente Langdahl har man markant højere risiko for at brække noget, hvis ikke man behandler knogleskørheden.

I værste fald vil man få flere brud resten af livet, og det kan være sammenfald eller brud på ryghvirvlerne i ryggen og en brækket hofte.

Forrige år udviklede en arbejdsgruppe danske anbefalinger for osteoporose.

Anbefalingen lød på, at man skulle indføre Fracture Liaison Service (FLS) på alle akuthospitaler i Danmark.

FLS er en model til at forebygge brud, og det er betegnelsen for det tilbud, som Aarhus Universitetshospital nu har indført.

I 2023 vil alle akutsygehuse i Region Midtjylland have tilbuddet.