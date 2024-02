Der har været flere alvorlige ulykker her i Danmark.

Nu viser det sig, at problemets sande omfang kan vise sig at være stort, skriver TV Syd. Meget stort.

Og hvad endnu værre er: Du har ikke en chance for at vurdere, om der er en risiko, før det i værste fald kan være for sent.

Selvom en bygning lever op til alle lovens regler og er velholdt, kan altanens konstruktion være rusten og gøre altanen decideret farlig at træde ud på.

»Du kan ikke se, om der er noget galt med altanen. Måske kan man se revner, som også bliver noteret i en almindelig tilstandsrapport, men man kan ikke tjekke udliggerjernet, som er det, der bærer altanen,« siger Tine Soder, der er fagekspert i huseftersyn og forsikring hos videncenteret Bolius, til TV Syd.

Teknologisk Institut estimerer, at op mod 50.000 altaner her i Danmark potentielt kan være usikre. Noget, der kan føre til frygtelige og tragiske ulykker.

I 2016 kollapsede en altan pludselig under en fest i Nykøbing Falster. Seks unge mennesker kom alvorligt til skade i ulykken.

Fire år senere skete noget lignende i Kolding. Her styrtede fem unge mennesker ned på fliserne fra første sals højde, da en altan med rustne udliggerjern kollapsede.

Ikke desto mindre er der i dag stadig ingen regler om særskilt tilsyn med den type altaner, som kan være usikre.