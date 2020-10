Omkring en tredjedel af de 143 fortrinsvis polske bygningsarbejdere, der er blevet testet for corona-virus på Midtsjælland, er smittede, oplyser Statens Serum Institut.

Statens Serum Institut bekræfter, at der er opstået et nyt stort udbrud af corona-smitte blandt udenlandske arbejdere på Midtsjælland. Det skriver Fagbladet 3F.

Ud af 143 testede er cirka en tredjedel nu konstateret smittet, oplyser en pressetalsmand for Statens Serum Institut.

Fagbladet 3F kunne tidligere onsdag fortælle, at 25 fortrinsvis polske bygningsarbejdere er blevet smittet med corona-virus.

De 25 bor sammen med mindst 115 andre migrantarbejdere på tre adresser i og omkring den midtsjællandske by Haslev, og hele gruppen af udenlandske arbejdere er siden søndag blevet testet og overvåget af myndighederne, som har frygtet et nyt stort smitteudbrud.

Det var en slovakisk arbejder, der blev testet positiv for corona-virus søndag, som fik myndighederne til at reagere.

De mange migrantarbejdere bor tæt sammen i en gammel kro i Terslev, en tidligere landbrugsejendom ved Skuderløse og en nedlagt skole nordøst for Haslev, og omkring 70-80 af dem er dagligt blevet kørt til København i tætpakkede busser for at arbejde på prestigebyggeriet Carlsberg Byen for det polske firma Budomex.

Der har tidligere været et skrækeksempel på corona-smitte blandt udenlandske arbejdere, da der i sensommeren var et stort udbrud på Danish Crown-slagteriet i Ringsted, hvor 177 medarbejdere blev smittet med virussen.

Mange af de smitttede arbejder i Carlsberg Byen. (Foto: Scanpix) Foto: Celina Dahl Vis mere Mange af de smitttede arbejder i Carlsberg Byen. (Foto: Scanpix) Foto: Celina Dahl

Det nye udbrud på Midtsjælland får nu Faxe Kommune, Region Sjælland og Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi til at indkalde til pressemøde om sagen sammen med sundhedsmyndighederne. Pressemødet foregår klokken 15 på Næstved Politigård.

En polsk tolk, der er tilknyttet 3F, har været i kontakt med flere af polakkerne, og fortæller, at de er forvirrede og utrygge ved situationen.

Fagbladet 3F erfarer også, at myndighderne nu vil isolere de smittede personer i Terslev, hvor der vil blive opstillet faciliteter til at tage sig af dem.

De migrantarbejdere, der ikke er smittet med corona, vil blive flyttet til en af de andre adresser.