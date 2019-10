Det ser ud til at blive et tilløbsstykke, når Rubjerg Knude Fyr i Nordjylland efter planen flyttes tirsdag.

Det bliver tirsdag 22. oktober, at det ikoniske fyrtårn, Rubjerg Knude Fyr, flyttes.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Fyret flyttes 60 til 80 meter ind i landet for at undgå, at det skrider i havet.

- Rubjerg Knude Fyr er et nationalklenodie, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

- Nu krydser vi fingre for, at missionen lykkes, for det er selvfølgelig ikke uden risiko at flytte rundt på et gammelt fyrtårn, siger hun.

Det er Hjørring Kommune, der har taget initiativ til flytningen, der støttes med fem millioner kroner fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Øvelsen tager cirka ti timer, og det forventes, at op mod 25.000 personer vil kigge med.

Der vil blive indsat shuttlebusser fra både Løkken og Hjørring, så interesserede kan opleve flytningen.

Der bliver afspærret omkring fyret under flytningen af hensyn til sikkerheden.

- Vi skriver historie ved at flytte fyret, der har uvurderlig betydning for hele området og for Hjørring Kommune, siger borgmester Arne Boelt (S).

- Mange ting kan gå galt, men vi løber gerne den risiko, for alternativet vil være at pille fyret ned, siger han om fyrtårnet, der årligt besøges af 250.000 personer.

Det 23 meter høje fyr, der de seneste uger er gravet fri, løftes op og sættes på hjul og skinner.

Det gør det muligt at rulle det væk fra kanten af klinten med omkring otte meter i timen.

Opgaven er afhængig af vind og vejr, og derfor kan det blive nødvendigt at aflyse operationen i sidste øjeblik.

Efter flytningen vil fyret stadig stå på toppen af Rubjerg Knude med udsigt over havet.

Fyrtårnet blev bygget i 1899. Dengang stod det cirka 200 meter fra kysten.

Men havet æder op mod to meter af klinten om året. Derfor har Hjørring Kommune besluttet at rykke fyret længere tilbage i landskabet.

Alternativet ville være, at fyret skulle pilles ned i løbet af ét til to år.

