De hvide telte, der i sidste uge begyndte at skyde op rundt i landet, skal bruges til at teste op mod 20.000 om dagen for, om de har eller har haft coronavirus.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

I teltene skal det nyoprettede Testcenter Danmark have til huse.

Det skal blandt andet stå for at teste borgere uden symptomer på coronavirus.

Det skyldes, at test skal anvendes langt mere offensivt i indsatsen for at holde kontrol med coronavirus under genåbningen af Danmark.

Testaktiviteten øges derfor også på sygehusene, hvor endnu flere vil blive testet.

Men samtidig oprettes Testcenter Danmark, som indtil videre har fået rejst fem telte - et i hver af Danmarks regioner - men planen er, at flere telte skal rejses.

Her skal borgere testes for, hvorvidt de er smittet med coronavirus.

Men de kan også blive testet for, om de har dannet antistoffer, der viser tegn på, at de tidligere har været smittet med coronavirus.

Det er regionerne, der er ansvarlige for at udføre test, mens Statens Serum Institut står for testkapaciteten.

