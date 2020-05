Amerikaneren George Floyds dødsfald har ført til voldsomme demonstrationer i USA siden tirsdag, og nu er en 'Black Lives Matter'-demonstration også nået til Danmark.

Op mod 2.000 mennesker er søndag eftermiddag samlet i København for at deltage i demonstrationen for den afdøde amerikaner, som mandag mistede livet, efter den nu tidligere betjent Derek Chauvin havde siddet på George Floyds hals i flere minutter under en anholdelse.

Demonstrationen i de københavnske gader, som du kan se billeder af nederst i artiklen, forløber dog helt uden problemer, oplyser Københavns Politi til B.T.

»Det er forløbet fuldstændig stille og roligt, og vi er i øjeblikket til stede ved Christiansborg, hvor demonstrationen befinder sig. Der har ikke været nogen problemer,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

George Floyd der bliver kvalt under anholdelse. Foto: Darnella Frazier Vis mere George Floyd der bliver kvalt under anholdelse. Foto: Darnella Frazier

Dagens demonstration startede klokken 14 ved den amerikanske ambassade i København, og den er planlagt til at slutte klokken 17 ved Christiansborg.

Anholdelsen af 46-årige George Floyd har skabt et stort oprør i USA. Her er der på ny vakt debat om racespørgsmålet og brugen af unødig politivold. Betjenten, Derek Chauvin, er sigtet for, hvad der i amerikansk lovgivning kaldes for drab af tredje grad - third degree murder - samt uagtsomt manddrab.

Det er især i byen Minneapolis i Minnesota, USA, de voldsomme uroligheder har udspillet sig siden tirsdag, og det fik torsdag guvernøren i Minnesota, Tim Walz, til at udkommandere 500 soldater fra Nationalgarden i Minneapolis. I weekenden har urolighederne ligeledes bredt sig til flere delstater i USA, og lørdag kørte en politibil ind i en demonstrerende menneskemængde i New York.

Politiske forsamlinger og demonstrationer er undtaget fra regeringens forsamlingsforbud.

