Når op mod 100.000 mennesker stimler sammen til Nordeuropas største karneval, kan det ikke undgå at få konsekvenser for trafikken.

For det er et rekordstort antal mennesker, der i dag skal danse til sambarytmer og karnevalskongen Kato, forventer arrangørerne af Aalborg Karneval.

Sidste gang karnevalet løb af stablen, var nemlig i 2019, da mundbind og kviktest var et endnu ukendt bekendtskab.

Men fat mod! Hvis du skal gennem Aalborg i dag, kan du se her, hvordan.

Det kommer til at påvirke både den offentlige transport, og muligheden for at komme gennem Aalborg C med bil, når op mod 100.000 mennesker fester i Aalborgs gader i dag.

Karnevalsparaden starter tre steder i byen, og her vil vejene være spærret. Det drejer sig om:

Vestbyen: Borgergade, Badehusvej og Strandvejen spærres fra 9.30-12.00

Nørresundby: Limfjordsbroen spærres fra 9.30-12.00

Østerport: Ved Stranden, Nyhavnsgade og Strandvejen spærres fra 9.30-13.00

Her kan du se, hvordan trafikken bliver påvirket, når Nordeuropas største karneval løber af stablen i dag.

Herefter samles alle tre parader på Vesterbro, som vil være spærret fra klokken 9.30.

Også den offentlige transport vil være påvirket. Nordjyllands Trafikselskab har indsat ekstra bus og tog på karnevalsdagen. De busser, der normalt kører på de spærrede veje og over Limfjordsbroen, vil blive omdirigeret. Hold dig orienteret på rejseplanen.dk.

Og som noget nyt i år, er det ikke muligt at medbringe karnevalsvogne i den offentlige transport. Det er gjort for at sikre, at de mange mennesker, der gerne vil frem, også kan komme det.

Der er desuden gratis transport med bus og tog i hele Nordjyllands fra fredag 27. maj klokken 16 til søndag 29. maj klokken 19, såfremt du har et loyalitetsarmbånd til karneval.

Desuden er det muligt for bilister at parkere gratis i Friis Shoppingcenter og Sallings parkeringshus.