»Tror du, at du har det, der skal til for at være medierådgiver?«.

»Det gør vi ikke«.

Sådan lyder en del af et jobopslag, som Sjællandske Medier i slutningen af sidste uge gik ud med.

Opslaget består af et billede med de to sætninger, du kan læse øverst i artiklen, og så starter selve den normale tekst således:

»Tag ikke billedteksten personligt. Vi vil bare frasortere blålysene og klynkerne. Du ved dem, der bare aldrig lykkes.«

»Dem, der koster kassen og altid har 'low return'. Folk, som er overbevist om, at omverdenen skal skabe deres egen lykke.«

»Vi gider ikke, at de skal bremse vores udvikling. Dig derimod, hvis du stadig læser dette, du må være intelligent med talent og klar til at tage udfordringen op.«

Her ses et screenshot af jobopslaget, som du stadig kan se på Facebook. Foto: Facebook

Men der gik ikke længe, før jobopslaget blev både delt og kommenteret af folk, der ikke mente, at ordlyden fra Sjællandske Medier var synderligt sympatisk.

En række af kommentarerne lyder som følger:

»Denne annonce stinker SÅ meget af manglende empati og dårligt arbejdsmiljø. Hold op, hvor er det pinligt at læse.«

»Der er vist en salgsmellemleder, der har set for meget Wall Street. Tillykke med den meget tåkrummende annonce.«

»Hold nu op en gang selvfedt, omvendt snobbet boomer vrøvl. Et ynkeligt forsøg på at være morsom.«

»Den kan da kun ramme i nakken - den annonce. Fuldstændig 'usjov'.«

Og det er netop forsøget på at være sjov, der har fejlet, fortæller Sjællandske Medier nu til B.T.

»Det er i virkeligheden et jobopslag, der er lavet lidt anderledes og med et glimt i øjet. Det er ment humoristisk,« siger Peter Trostmann, der er markedsdirektør hos Sjællandske Medier.

Opslaget blev lagt op fredag, men allerede søndag kunne det store mediehus konstatere, at ikke alle reagerede lige godt på den 'humoristiske tekst'.

Så derfor besluttede de sig ganske hurtigt for at tage opslaget ned igen, og det skete så søndag.

»Vi kunne jo se, at nogle ikke forstod budskabet, og vi er jo ikke ude på at støde nogen, så vi tog det ned igen. Heldigvis har vi fået et par ansøgninger i den tid, det var oppe,« siger Peter Trostmann.

Markedsdirektøren fortryder dog ikke, at man formulerede opslaget, som man gjorde.

»Nej, sådan er det med kommunikation og kunst, når man laver noget anderledes. Det her markedet er hårdt, og man skal skille sig ud, men vi er selvfølgelig kede af, at nogen har opfattet det på en anden måde,« udtaler Peter Trostmann.