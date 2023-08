Når tirsdag bliver til onsdag, har vi i 2023 opbrugt de ressourcer, som Jorden kan nå at genskabe på et år.

Den menneskelige befolkning har opbrugt flere ressourcer siden 1. januar, end klodens økosystemer kan regenere på et helt år.

Vi fælder således flere træer og fanger flere fisk, end jorden har til rådighed.

Det viser en ny rapport fra tænketanken Global Footprint Network, skriver WWF Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse.

I rapporten har man udpeget onsdag i denne uge som årets 'Earth Overshoot Day'.

Og skulle man gå og tro, at Danmark er så langt fremme, at vi trækker tingene i den rigtige retning, så tager man fejl.

Danmark er nemlig ifølge rapporten blandt de 15 lande i verden, som presser jordens ressourcer hårdest.

Overforbruget af jordens ressourcer går i gang onsdag. Foto: Eric Madeja Vis mere Overforbruget af jordens ressourcer går i gang onsdag. Foto: Eric Madeja

Earth Overshoot Day faldt sidste år den 28. juli, og datoen har ligget relativt stabilt i de seneste fem år.

Men selv om det dermed kunne se ud som om, at udviklingen er bremset, kommer dagen ifølge WWF Verdensnaturfonden så tidligt, at det ville kræve 1,7 jordkloder at være i balance med naturen med menneskenes nuværende forbrug.

Man kalder det 'helt afgørende', at man får vendt udviklingen og får sat turbo på den grønne omstilling.

»Vores fortsatte overforbrug rydder verdens have og skove for liv, hvilket leder til hedebølger, skovbrande, tørke og oversvømmelser. Det sætter verdens fødevareproduktion i fare,« siger Bo Øksnebjerg, som er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

»Tænk bare på oversvømmelserne i Pakistan eller sommerens hedebølge i Sydeuropa, der er hele Europas madkammer. Det er ikke nok kun at stoppe ødelæggelserne.«

SYV TILTAG SOM KAN FLYTTE DATOEN Reducere madspild: Hvis vi halverer vores madspild globalt, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 13 dage. Udvikle smartere byer: Gør vi vores byer grønnere og smartere ved at udnytte eksisterende teknologier til at gøre både bygninger og el-distribution grønnere samt sikrer mere bæredygtig transport, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 29 dage. Ambitiøse politiske aftaler: Hvis halvdelen af verden implementerer en grøn politisk aftale med samme ambitionsniveau som EU’s Green New Deal, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 42 dage i løbet af de næste 10 år. Bruge (og genbruge) vores tøj i længere tid: Hvis vi bruger vores tøj længere og dermed halverer vores økologiske fodaftryk fra tøj, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 5 dage. Mere vedvarende energi: Hvis vi skruer op for andelen af vedvarende energi som vind og sol fra de nuværende 39 procent til 75 procent, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 26 dage. Flere grønne investeringer: Hvis vi – blandt andet via vores banker – investerer mere bæredygtigt i vedvarende energi, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 22 dage. Kortere arbejdsuge: Hvis vi forkorter arbejdsugen uden at reducere lønnen, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 11 dage. Kilde: Overshootday.org

»Hvis vi skal undgå naturkatastrofer og fødevaremangel i fremtiden, er vi nødt til at mindske vores fodaftryk på naturen markant,« siger Bo Øksnebjerg desuden.

WWF Verdensnaturfonden peger på, at vi allerede har de løsninger, som kan vende udviklingen, til rådighed.

Man kan nemlig ifølge WWF Verdensnaturfonden flytte datoen 26 dage længere hen på året, hvis vi skruer andelen af vedvarende energi op fra de nuværende 39 procent til 75 procent.

Og hvis menneskene på jorden halverede madspildet, ville vi kunne flytte datoen 13 dage.

»Og hvis verdens banker, pensionskasser og andre store investorer investerer mere bæredygtigt, kan vi flytte datoen med hele 22 dage,« siger Bo Øksnebjerg.