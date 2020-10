Som så mange andre her i coronarestriktionernes tid passer også de pædagogstuderende på Københavns Professionshøjskole Campus Nordsjælland i Hillerød i disse dage deres studie hjemmefra over computerskærmen.

Men mandag – lige midt i at den kvindelige underviser koncentreret var i gang med at gennemgå filosoffer og teoretiske tænkere – blev online-undervisningen via Zoom pludselig saboteret.

Den ene – foreløbig ukendte – person efter den anden brød ind med støj, larm, helt og aldeles irrelevant snik-snak og satte høj musik på, der hamrede ud af pc’ernes højttalere og tog al opmærksom.

Og den uvelkomne overtagelse af undervisningen tog en ekstra bizar drejning, da der fra en eller flere af de anonyme 'sabotører' blev lavet skærmdeling, så alle pludselig blev præsenteret for porno i stedet for den schweiziske filosof Piaget.

25-årige Cecilie Langhoff Lodberg var en af de flere end hundrede pædagogstuderende, som var ved at tabe både næse og mund, da online-undervisningen blev overtaget.

»I starten lyder det bare som en, der har glemt at slå sin mikrofon fra. Det er ret sjovt og komisk, så vi sidder og griner, og læreren muter hende bare. Men så kommer der en anden bruger ind over, som spiller enormt høj musik, og der kommer endnu flere til, så der pludselig er fem-seks personer, som sidder og taler sammen hen over det hele,« siger hun.

»Vi forstår ikke, hvad der sker. En kalder sig ‘Lille tissemand’ på skærmen. En anden ‘Jens fra Brugsen’ og en tredje ‘Karen fra Brugsen. Nogle skriver ganske almindelige navne, som helt sikkert ikke er deres eget. Det virker fuldstændig vanvittigt,« siger Cecilie Langhoff Lodberg.

Underviseren er – på trods af de stærkt forstyrrende elementer – helt rolig og lader sig ikke slå ud af de udefrakommende net-sabotører.

Hun lukker den ene efter den anden af profilerne ned og fortsætter ufortrødent undervisningen.

Men kun i få minutter. For kort efter er de anonyme personer der igen med larm, ballade og en masse pornografisk materiale, som tager al opmærksomhed.

»De begynder også at skrive en masse i chatsystemet. Jeg er ikke sart på nogen måde, men det er jo ret upassende lige midt i undervisningen. Og ret umodent,« siger Cecilie Langhoff Lodberg.

Da sabotagen af Zoom-mødet bliver ved, vælger læreren at lukke seancen ned, sender en ny login-kode rundt til de mange pædagogstuderende og prøver derefter endnu en gang.

Men kort efter bliver undervisningen igen forstyrret.

»Vores lærer siger, at nu er det altså ikke sjovt mere, og nu skal vi videre. Men det er bare vand på deres mølle, og det ender med, at undervisningen helt bliver droppet for den dag,« fortæller Cecilie Langhoff Lodberg, som begyndte på studiet i september.

Tirsdag og onsdag har der ikke været uønskede personer inde på Zoom for at spolere undervisningen for de pædagogstuderende på Københavns Professionshøjskole.

Skolens it-afdeling vil nu forsøge at sammenligne IP-adresser fra de anonyme personer med IP-adresser, der tidligere har været inde i systemet i, forsøg på at finde frem til, om det er nogle af skolens egne studerende, der står bag.