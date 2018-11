Helle Helene Kjær Grønbæk fik torsdag aften et par glade drenge ind ad døren, da hendes søn og hans kammerat kom tilbage efter at have raslet om slik i Ikast. Med en stor fangst.

De satte sig for at se en film og sætte tænderne i noget af de slik, de havde fået samlet ind. Der gik dog kun et par få minutter, før de kom løbende ud til Helle.

»Kammeraten kommer pludselig løbende - helt rød i ansigtet - og siger, at han har fået noget meget stærkt i munden. Og kort tid efter kommer min søn Frederik også løbende,« fortæller Helle.

Hurtigt finder moderen ud af, at de to 11-årige drenge er blevet udsat for en ondskabsfuld halloween-spøg. Drengene har fået nogle chokoladekugler, der var pakket ind i noget gennemsigtigt plastik, men det er ikke en hvilken som helst chokolade.

Her er chokoladekuglerne, der i den grad fik Helles søn og kammeraten op ad stolene

Kuglerne er magen til de ellers populære Chili Klaus-chokoladekugler, der indeholder massive mængder af stærk chili.

Alt imens drikker drengene mælk. Meget mælk.

Sønnens kammerat rystede, var bange og spildte vand. Sønnen blev ved med at sige 'jeg får det dårligt, jeg får det dårligt'. Selv var moderen chokeret.

»Det er ubegribeligt, at man finder det sjovt! Jeg synes, det er ondskabsfuldt, og det ville da være frygteligt, hvis sådan en fire-fem-årig dreng spiste sådan en kugle,« fortæller Helle.

Drengene kunne huske, at de havde fået chokoladekuglerne fra en mand på omkring 40 år, der boede på Tove Ditlevsens Vej i byen.

Helle røg derfor til tasterne og skrev et Facebook-opslag, hvor hun advarede andre forældre i Ikast om, at de skulle være opmærksomme på de stærke chokoladekugler.

En enkelt bruger skriver i opslagets kommentarsporten, at det er en 'syg form for humor', mens en anden kalder manden for 'en tåbe'.

Og Helle Helene Kjær Grønbæk kunne da også se på drengene, at de bestemt ikke syntes »at det var sjovt«. Heldigvis fik de det bedre efter at have drukket mælk i en times tid, og i dag er de ved godt mod.