Det har været en fast del af den omdiskuterede Simon Spies Plads i Helsingør.

Og tilbage i midten af november blev det kæmpestore murmaleri af Simon Spies udsat for hærværk, da en graffitimaler skrev ordet 'pædofil' på maleriet.

Hærværket startede en diskussion om hvorvidt, man skulle beholde maleriet. Og borgmester Benedikte Kiær fortalte til B.T., at hun hældte til, at man fjernede maleriet.

Men nu har lokalpolitikerne i den nordsjællandske kommune besluttet sig for at male det over. Det skriver Helsingør Dagblad.

»Jeg har ikke talt med de andre konservative i udvalget endnu, men min indstilling er, at vi tager Simon Spies ud af ligningen i forhold til det murmaleri. Jeg går ind for, at vi maler muren hvid nu, hvor vi ved, at maleriet alligevel ikke kan renoveres. Min frygt ville alligevel være, at der ville komme graffiti igen,« siger Michael Mathiesen, konservativ formand for udvalget for kultur og turisme.

Som Michael Mathiesen også omtaler, så har den lokale ekspert i murmalerier – Elisabetta Saiu – vurderet, at hærværket har ødelagt portrættet af Simon Spies, som ikke vil kunne renoveres.

Og ingen partier i udvalget støtter øjensynligt, at kommunen ofrer penge på en genskabelse af maleriet.

Det er ikke første gang, at den tidligere rejsekonges plads er blevet udsat for hærværk, siden DR-dokumentarserien 'Spies og morgenbolledamerne' blev sendt i august.

Det førte til, at en ukendt gerningsmand 23. august fjernede 'Simon Spies Plads'-skiltet samme sted, hvor der altså nu er spraymalet 'pædofil' med store bogstaver.

I dokumentaren kom det frem, hvordan helt unge piger mellem 15 og 18 år tilbage i 60erne og 70erne blandt andet var ansat til at stå seksuelt til rådighed for den tidligere Spies-direktør.