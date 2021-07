Bølgerne gik meterhøjt, da udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) 19. maj ud af det blå løftede sløret for, at den tidligere kaserne Holmegaard på sydspidsen af Langeland skulle omdannes til Danmarks nye udrejsecenter for udviste, kriminelle udlændinge.

Men en massiv storm af protester fra hele øen rejste sig, og til sidst smuldrede den politiske opbakning til regeringen, så den omstridte plan om et udrejsecenter måtte lægges i graven.

Nu, blot godt en måned efter staten købte Holmegaard til en angivelig milliondyr overpris, bliver bygningerne og omgivelserne anvendt til noget helt andet: reality-tv.

Det er Discovery+s succesrige reality-program 'Stjerner i trøjen', som tv-produktionsselskabet Strong Productions netop nu er i gang med at lave optagelser til på Holmegaard til den kommende sæson foran flimmeren. Optagelserne gik i gang mandag i denne uge.

Reality-programmet 'Stjerner i trøjen' vender tilbage med en ny sæson. Netop nu er optagelserne i gang på sydspidsen af Langeland på den tidligere Holmegaard Kaserne, som Udlændingestyrelsen for nylig købte til 13,5 millioner med henblik på at oprette et udrejsecenter for kriminelle, udviste udlændinge.

Det bekræfter Kristian Farcin-Leth, administrerende direktør i Strong Productions, over for B.T.

Strong Productions havde – før de tidligere ejere af Holmegaards salg til staten – lavet en lejekontrakt med ejerne om at bruge stedet som location til en ny sæson 'Stjerner i trøjen'.

Så da Udlændingestyrelsen pludselig købte den nedlagte kaserne, der senest er blevet anvendt som asylcenter, risikerede der at komme grus i maskineriet i forhold til tv-optagelserne.

Men den bekymring har Udlændingestyrelsen gjort til skamme, fortæller Kristian Farcin-Leth:

»Det er klart, at det kom som lidt af en overraskelse for os, da vi læste, at Holmegaard var blevet solgt til staten. Vi troede jo, at vi havde en location på plads, men det havde vi så nok ikke alligevel. Men vi genoptog snakken med Udlændingestyrelsen, og de har virkelig været medspillere i det her forløb. Det letteste for dem ville jo være bare at sige, at dét der skal vi ikke være en del af. Men de har virkelig lagt sig i selen helt fra begyndelsen, og det er jeg enormt glad for,« siger Kristian Farcin-Leth.

»Det er også Udlændingestyrelsen, der som ejer har haft kontakten til Langeland Kommune i forhold til diverse tilladelser. Det har været enormt vigtigt for os, at alle faciliteter er lovlige, og den del har de også bidraget til. Det er vi meget taknemmelige for,« tilføjer direktøren, der betegner Holmegaard som 'spot on' som location til produktionen.

Skuespiller Dar Salim og tv-vært Jacob Riising er begge værter på 'Stjerner i trøjen'. Her foto fra sæson 1, der blev optaget på Bornholm. Nu er langelandske Holmegaard, som i maj blev købt af Udlændingestyrelsen til brug som udrejsecenter, location for de optagelser, der foregår netop i disse dage.

Da Udlændingestyrelsen – med andre ord den danske stat – købte Holmegaard i en i første omgang hemmelig handel nærmest over en nat, skete det til en pris på 13,5 millioner kroner.

Et prisskilt, der har vakt voldsom undren hos ikke mindst flere af Langelands lokale ejendomsmæglere, som må formodes at have indgående kendskab til ejendomsværdierne på den lange ø i Det Sydfynske Øhav.

De forrige ejere af Holmegaard, den tidligere jægersoldat Henrik Otkjær og hans hustru, Camilla Otkjær, som privat har bopæl i Nordsjælland, købte ejendommen til syv millioner kroner i 2008. Det var netop på et tidspunkt, da ejendomspriserne var på deres højeste.

I maj i år solgte de den altså til staten for 13,5 millioner kroner. Regningen er betalt af de danske skatteydere, som ikke har fået noget udrejsecenter, men til gengæld nogle nedslidte, store, tomme bygninger.

Udlændingestyrelsens udlejning af Holmegaard i en periode på knap halvanden måned til optagelserne til 'Stjerner i trøjen' indbringer staten 200.000 kroner.

Der er endnu ingen plan for, hvad Holmegaard skal eller kan bruges til i fremtiden.