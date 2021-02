Engang var træfyring redningen. Nu kæmpes der om, hvor hurtigt alternativer til træ kan tage over.

Danmarks massive forbrug af flis og træpiller ser trods hyppig miljøkritik ikke ud til at stoppe i flere årtier frem.

Det viser en ny analyse fra EA Energianalyse for Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

Ifølge analysen vil en hurtig udfasning af biomasse i 2025 koste 14 milliarder kroner mod en milliard kroner i 2040.

Varmen fra flis og træpiller har holdt forbrugernes varmeregning i ro i knap ti år.

Da kul miljømæssigt og politisk blev det sorte klimafår, sikrede massive investeringer på kraftværkerne, at Danmark hurtigt gik fra kul til træ.

- Den grønne energi i form af blandt andet varmepumper vinder hastigt frem. Det reducerer behovet for den noget udskældte biomasse. Mange har haft travlt med at komme af med biomassen i en fart.

- Men analysen viser, at det ikke er teknisk muligt i 2025 og fortsat vanskeligt og meget dyrt i 2030, siger branchechef Kristine Grunnet fra Dansk Energi.

Blandt andet vil der i storbyer som København og Aarhus ifølge analysen være biomasse i en rum tid endnu, fordi det sikrer forsyningen til en pris, der er til at betale.

Derimod vil varmepumper i små og mellemstore byer både teknisk og økonomisk være en god erstatning for biomasse allerede nu.

Den gode nyhed i analysen for kritikerne af biomasse er, at 70 procent af forbruget vil være udfaset af sig selv i 2040 og erstattet af nye, smarte teknologier til gavn for forbrugernes pengepung.

Hos Dansk Fjernvarme, der repræsenterer 1,3 millioner varmeforbrugere, håber de også på en gradvis udfasning af biomasse.

- Alle var stolte af den politiske aftale i 2012, som gjorde op med kul. Brugen af store mængder biomasse var derefter en nødvendighed, siger fagkonsulent Maria Hedegaard fra Dansk Fjernvarme.

- Vi har sikret os, at træet ikke betyder rovdrift på skovene, og at biodiversiteten ikke smadres. Først med brancheaftalen fra 2016 og den ekstra politiske lovgivning, som nu kommer til sommer.

Danmark er et af de lande, der fyrer mest træbiomasse af per indbygger. Det udgjorde i 2018 64 procent af Danmarks samlede vedvarende energi.

Danmarks Naturfredningsforening er blandt kritikerne af den massive brug af importeret træ.

- Der er rigtig mange problemer med biomasse.

- Analysen understreger det dybt fortvivlende i, at vi har investeret så mange penge i en teknologi, som vi så igen skal bruge rigtigt mange penge på at komme væk fra, siger præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

