Billederne af udmagrede heste på Viegård Stutteri er fra en "sygestald", forklarer ejer John Byrialsen til DR.

Ejeren af det konkursramte Viegård Stutteri, John Byrialsen, nægter at have mishandlet sine heste. Det siger han i et interview med DR.

Han kritiserer desuden medierne for kritikløst at have videregivet dyreaktivisters påstande.

Byrialsen forklarer, at de fleste billeder, der florerer af hans heste, er taget i stutteriets "sygestald".

- Alle dem, der har været hos mig, ved, at jeg er meget dygtig til at håndtere heste og til at arbejde med dem, siger han til DR.

I sommeren 2023 blev en række billeder af heste fra Viegård Stutteri lagt op på de sociale medier af en af stutteriets ansatte. Billederne viste flere heste, der så udmagrede ud.

Det sendte stutteriet ud i et stormvejr på de sociale medier, der blandt andet endte i demonstrationer med fysiske konflikter foran stutteriet.

I november sidste år oplyste politiet, at man i 2023 havde været på 12 uanmeldte besøg på stutteriet, der havde ført til fire sigtelser for overtrædelse af dyrevelfærdsloven. I alt drejer det sig om 35 forhold.

I løbet af 2023 fik han desuden 40 pålæg, skriver DR.

Det er Byrialsens opfattelse, at myndighederne har ladet sig presse af demonstrationerne foran stutteriet, hvilket skyldes de mange pålæg, forklarer han til DR.

Myndighederne fandt i august sidste år 50 nedgravede heste på stutteriets grund. Alle gravet ned uden tilladelse.

John Byrialsen siger til DR, at det er heste, der er døde over mange år og som er blevet gravet ned på forsvarlig vis.

Han erkender dog, at han burde have spurgt kommunen om lov ved hver nedgravning.

Siden er Viegård Stutteri og John Byrialsen gået konkurs. Det skete i oktober sidste år.

John Byrialsen blev i november sidste år frikendt i en ti år gammel sag i Polen om vanrøgt og dyremishandling på hans stutteri i landet.

/ritzau/