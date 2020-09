På et møde i Nuuks kommunalbestyrelse blev det tirsdag slået fast, at statuen ikke bliver flyttet.

Statuen af den dansk-norske præst og missionær Hans Egede kommer ikke til at blive flyttet fra sin plads i Nuuk.

Det blev tirsdag gjort klart på et møde i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Statuen har været genstand for stor debat, efter at både den og en anden statue af Hans Egede, der står ved Marmorkirken i København, blev overhældt med rød maling og fik malet ordet "afkolonisér" på dem.

Hans Egede var en dansk-norsk præst og missionær, der rejste til Grønland for at udbrede kristendommen.

Kritikere har sagt, at statuen er et udtryk for Danmarks historiske baggrund som kolonimagt. Statuen repræsenterer kolonimagten og danskervældet, lyder det.

Kommuneqarfik Sermersooq satte på baggrund af debatten en afstemning i gang for Nuuks borgere i perioden 3. til 21. juli.

62 procent af dem, der stemte, stemte for at beholde statuen på dens placering i Nuuk. 38 procent stemte for at den skulle flyttes.

Økonomi- og erhvervsudvalget tog afstemningen til efterretning, og orienterede tirsdag aften dansk tid kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq om resultatet.

Derfor var det også et simpelt spørgsmål for Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse, der kun skulle godkende afstemningen.

Hans Egede-statuen kom for alvor til debat, efter at kampen for etniske minoriteters rettigheder tog til i det meste af verden i kølvandet på, at den sorte amerikaner George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse.

Flere steder blev statuer væltet, fordi demonstranter mente, at de symboliserede undertrykkelse af etniske minoriter og vestlige landes fortid som brutale koloniseringsmagter.

Statuen af Hans Egede blev opført i Nuuk som resultat af en privat indsamling. Den blev givet til byens indbyggere og i 1953 overdraget til den daværende Nuup Kommunia.

