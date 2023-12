Den øverste ledelse i Region Midtjylland er atter fuldtallig med ny ansættelse af to direktører.

Den øverste ledelse i Region Midtjylland er endelig kommet på plads, efter at kræftsagen i Aarhus har resulteret i fyringer og opsigelser både i toppen og på gulvet.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse og tilføjer, at ledelsen i regionen atter er fuldtallig.

Regionsrådet har ansat Jonas Dahl som regionsdirektør og Thomas Larsen som lægefaglig koncerndirektør i regionen.

Jonas Dahl har været konstitueret i stillingen som regionsdirektør siden august. Her sagde tidligere regionsdirektør Pernille Blach Hansen sin stilling op.

Hun var blot en ud af en række i regionen, der havde forladt deres stillinger i regionen enten frivilligt eller ufrivilligt.

Det skete som følge af DR's dækning af, hvordan patienter har ventet for længe på kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital (AUH).

I alt ventede 313 patienter for længe i perioden fra januar 2022 til og med februar i år.

Pernille Blach Hansen og regionens vurderingskomité fik i slutningen af maj "en stærk kritik" af Forretningsudvalget i Region Midtjylland for håndteringen af de whistleblowerhenvendelser, der kom om forholdene på mavetarm-kirurgisk afdeling på AUH.

Hun havde tidligere beklaget, at der ikke blev reageret hurtigere.

Jonas Dahl var også opmærksom på udfordringerne, han ville møde i lyset af, hvad "vi har set det seneste halve års tid", da han tiltrådte i den konstituerede stilling i sommer.

- Det har været åbenlyst for enhver, at den seneste tid har det ikke kun været de gode historier, der har fyldt om regionen, og det skal vi gerne have rettet op på, sagde han i juni til Ritzau.

Han tiltræder stillingen som regionsdirektør 1. december. En måned efter tiltræder Thomas Larsen stillingen som lægefaglig koncerndirektør.

Han har i tre år siddet i chefstolen som lægelig direktør i Sygehus Lillebælt, som søger en ny topchef til sygehuset.

- Med ansættelsen af Thomas Larsen får vi en lægefaglig koncerndirektør med mange års erfaring inden for sundhedsvæsnet og stor sundhedsfaglig indsigt, lyder det fra regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i pressemeddelelsen.

/ritzau/