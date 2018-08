Vanvidsdruk, skandalefest og drukorgie. Den årlige gymnasiefest i Dyrehaven nord for København, der sparker skoleåret i gang, er i den grad udskældt. For to år kogte festlighederne fuldstændig over, da ni gymnasieelever blev indlagt – to af dem på intensivafdeling – og en af dem med en promille på 4,0.

Fredag skal Dyrehaven igen beklædes med shotflasker, øldåser og fulde unge, når mellem 8.000 og 10.000 gymnasieeelever fra Nordsjælland og København indtager området Ulvedalene ved den berygtede ’Puttefest’

Formålet med festen er at ryste de nyligt startede 1.G’ere sammen med skolens ældre elever. Typisk sker det ved store mængder alkohol og druklege. Dog står mareridts-festen tilbage fra 2016 stadig klart for formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, der fortæller til TV 2 Lorry, at hun ikke bakker op om festen.

»Vi tager direkte afstand fra arrangementet i Dyrehaven. Og det er vigtig for os at få sagt, at det er et arrangement, der ligger uden for skolernes regi,« forklarer hun til TV 2 Lorry.

Ligesom sidste år vil dette års ’Puttefest’ i høj grad bliver bemandet. Den frivillige organisation Natteravne vil være til stede med 70 mand for at beskytte unge mod ubehagelige elementer, såsom overgreb eller stoffer.

Mens der var store problemer med alkoholdindtaget ved puttefesten i 2016, foregik sidste års udgave særdeles roligt og uden problemer, meddelte Nordsjællands Politi dengang.

»Der er ikke nogen, der er blevet indlagt. Men der er jo også blevet oprustet gevaldigt hos samaritterne, og der har været anæstesilæger herude fra regionen,« sagde Henrik Stuhr fra Nordsjællands Politi til B.T. sidste år.

Natteravnene vil være til stede i Ulvedalene i Dyrenhaven fra klokken 17, når gymnasieeleverne indtager parken.

Hvad tænker du om en gymnasiefest, hvor op mod 10.000 elever er samlet om alkohol i en park?