Fabrikanten bag et såkaldt mesh-implantat har trukket sit produkt fra det danske marked.

En kontroversiel behandling af kvinder med nedsunket underliv ser ud til at være fortid i Danmark, skriver Politiken.

De syntetiske net implanteres i underlivet for at holde bækkenorganerne på plads.

Men producenten Boston Scientific har ikke kunnet opfylde de amerikanske sundhedsmyndigheders skærpede krav til produkternes sikkerhed og effekt.

Salgstilladelsen er nu blevet inddraget i USA, og Boston Scientific har trukket produkterne tilbage over hele verden.

I praksis betyder det, at behandlingsformen indstilles i Danmark, fortæller formanden for Dansk Urogynækologisk Selskab:

- Det er det produkt, vi har anvendt, så den behandlingsform kommer til at ophøre, siger Marianne Glavind-Kristensen, overlæge ved Aarhus Universitetshospital til Politiken.

Hun beklager tilbagetrækningen og oplyser, at der står kvinder i kø til behandlingen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har bedt Lægemiddelstyrelsen undersøge sagen nærmere.

Behandlingsformen vandt udbredelse efter årtusindskiftet.

Kritikken af indgrebet er vokset, i takt med at alvorlige patientskader har vist sig.

En del kvinder har i årene efter operationen oplevet voldsomme komplikationer, blandt andet smerter i underlivet og et ødelagt sexliv.

De senere år har knap 100 danske kvinder om året fået opsat denne type mesh-implantat, oplyser Marianne Glavind-Kristensen.

At operationsformen nu bremses, er en glædelig nyhed for patientsikkerheden, siger Gunnar Lose.

Han har som professor og overlæge ved Herlev Hospital råbt op om mesh-implantaternes risici for patienterne siden 2012.

- Producenterne skulle dokumentere, at behandling med deres produkt efter tre år var bedre end gammelkendt kirurgi og uden flere komplikationer for patienterne. Det kan de ikke, og det taler for sig selv. De har sendt produkterne på markedet og udbredt dem uden at kende deres virkning og mulige komplikationer, siger Gunnar Lose til Politiken.

Han er i dag professor emeritus ved Herlev Hospital.

/ritzau/