Der er ifølge professor usædvanligt meget på spil for selskab bag mineprojekt ved valget i Grønland om en uge.

Et af de helt store temaer forud for det grønlandske valg om en uge - tirsdag 6. april - er et omdiskuteret mineprojekt nær byen Narsaq i Sydgrønland.

Valget kan afgøre, om projektet, der deler befolkningen, får grønt lys til at blive gennemført. Og derfor har selskabet bag, Greenland Minerals, stor interesse i, at grønlændere støtter projektet.

Det afspejles blandt andet i en stor markedsføringskampagne, hvor projektet markedsføres massivt med helsidesannoncer i aviser og bannerreklamer på nettet.

Ifølge Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, som har fulgt processen omkring projektet tæt, er det med god grund, at Greenland Minerals markedsfører i stor stil.

- Greenland Minerals har utroligt meget på spil her. Det er et trecifret milliardbeløb, man står til i indtjening, hvis det går igennem.

- Og da den grønlandske befolkning er meget delt, og da det er et helt centralt valgtema, så vil det være rigtig afgørende, hvilken holdning befolkningen har lige præcis til det her projekt. Det kommer til at betyde en del for, hvordan de sætter deres kryds, siger han og tilføjer:

- Der er helt usædvanligt meget på spil.

Greenland Minerals har opereret i Grønland siden 2007 med det formål at åbne en mine i Kuannersuit, Kvanefjeld. Ifølge planerne skal der de næste 37 år udvindes sjældne jordarter.

Ifølge selskabet vil projektet bidrage med masser af arbejdspladser og stor indtjening til Grønland. Modstandere frygter, at minedriften vil forurene miljø og drikkevand.

Det socialdemokratiske regeringsparti Siumut går ind for mineprojektet, mens det store oppositionsparti Inuit Ataqatigiit, IA, vil skrinlægge planerne. Derfor kan udfaldet af valget altså efter al sandsynlighed afgøre projektets skæbne.

Per Nikolaj Bukh vurderer, at Greenland Minerals rammer bredt med sin markedsføring, selv om den er meget specifik.

Det skyldes, at mange i Grønland får deres informationer om valgkampen på netop avisernes hjemmesider.

I en meningsmåling fra februar står IA, som altså er imod projektet, til at blive det største parti i Grønland med 13 mandater. Traditionelt har det største parti førsteret til at søge at danne regering. Der skal 16 mandater til for et flertal i Inatsisartut, som er det grønlandske parlament.

/ritzau/