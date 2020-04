Kåre Bluitgen vil udgive illustreret koran til unge på 15-års dagen for de oprindelige Muhammed-tegninger.

Kåre Bluitgen udgiver en ny bog med tegninger af profeten Muhammed. Det skriver Jyllands-Posten.

Forfatter Kåre Bluitgen udgav i 2005 en illustreret bog om profetens liv, hvilket indirekte blev begyndelsen på Muhammed-krisen.

Denne gang udgiver han en bog, som er en illustreret koran til børn og unge i stil med en børnebibel.

Da der er tegninger af profeten i bogen, overtræder han dermed igen det billedforbud, der i mange muslimers øjne findes i islam.

- Det er ikke et tabu længere. Efter Muhammed-krisen er vi et helt andet sted, hvor der næppe vil være nogen, der bliver sure.

- Man kan se utallige tegninger af Muhammed på nettet. Det er ikke kontroversielt, sådan som det var for 15 år siden, siger Kåre Bluitgen til Jyllands-Posten.

Han tilføjer, at krisen gav de forskellige grupper en større forståelse for hinanden.

Hans bog i 2005 indledte indirekte Muhammed-krisen, fordi han ikke kunne finde en tegner til bogen, der ville stå frem med navn.

Det var kort fortalt anledningen til, at Jyllands-Posten så nærmere på omfanget af selvcensur og på den baggrund trykte 12 Muhammed-tegninger i sit kulturtillæg.

Senere fulgte sure imamer, protester, boykotter, brændende ambassader og terrortrusler.

Kåre Bluitgens nye bog er i øjeblikket i korrektur. Han har endnu ikke fundet et forlag, der vil udgive bogen. Lykkes det ikke, udgiver han den på sit eget forlag.

Den 60-årige forfatter sigter efter 30. september som udgivelsesdato, da det er præcis 15-års dagen for de oprindelige Muhammed-tegninger.

Bogen får en navngivet tegner, da det var et hovedkrav fra Bluitgen, at tegneren denne gang ville stå offentligt frem.

Ingen i Danmark meldte sig. Ifølge Jyllands-Posten er tegneren amerikanske Bosch Fawstin, som angiver at være eksmuslim og i 2015 vandt en tegnekonkurrence, der blev udsat for et væbnet, islamistisk angreb.

