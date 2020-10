Vejret spiller en stor rolle for gigtpatienters velvære.

Mange med den kroniske sygdom klager over smerter, når trykket konstant skifter, og temperaturene hele tiden går op og ned, skriver TV2 Østjylland.

Smerterne ved vejrskiftet kan ramme de over 700.000 danskere, der lever med den mest udbredte kroniske sygdom i Danmark.

Et studie på et hospital i Belfast har påvist, hvorfor smerterne kommer ved et vejrskifte. 133 medicinerede patienter med ledgigt indgik i studiet, hvor forskere undersøgte patienternes sygdomsaktivitet under forskellige temperaturer og skifte i vejret.

Studiet viste, at patienterne havde det bedst, når det var solskin og tør luft, men at de mærkede smerter og en forværring af ledgigten ved regn og kulde.

Det skyldes, at når det er varmt, så er vævet omkring leddene også varmet bedre op. Det får blodcirkulationen til at blive bedre. Vævet bliver blødere og områderne omkring det blive mere bevægelige.

Også migræneanfald kan forårsages af skifte i vejret. Det har Nadia Horn bemærket, der har fundet et mønster i sine migræneanfald og det omskiftelige vejr ifølge det regionale medie.

Neurolog Jakob Møller Hansen fortæller, at et trykfald i vejret påvirker følsomheden af nerverne, og på den måde kan påvirke personer, der lider af migræne.

Vejret er omskifteligt på sådan en måde i oktober, at lavtryk og fronter skiftes til at ramme Danmark. Det gør, at trykket konstant stiger og falder, og det resulterer i hovedpiner til migræneramte og smerter for gigtramte danskere.