E-cigaretter er populære blandt store skoleelever. De virker som glidebane til cigaretter, advarer forsker.

De kan smage af slik, bær og lakrids, men er fyldt med sundhedsskadelige stoffer.

Alligevel er e-cigaretter blevet populære blandt store skoleelever.

Omkring hver fjerde skoleelev på 15 år har således prøvet at ryge e-cigaretter, mens det gælder for otte procent af de 13-årige.

Det viser tal fra Skolebørnsundersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet (SDU).

Dermed er e-cigaretter næsten lige så populære som almindelige cigaretter blandt store skoleelever.

Den udvikling bekymrer Lotus Sofie Bast, der er strategisk leder for forskningsområdet rygning på Statens Institut for Folkesundhed.

- Det er ikke godt, at e-cigaretter tilsyneladende er blevet så populære blandt børn, udtaler hun i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at e-cigaretter indeholder mange skadelige stoffer og ofte også nikotin. Særligt nikotin er afhængighedsskabende og skadeligt for udviklingen af børns hjerner.

E-cigaretter betragtes som et rygestopmiddel og ifølge Lotus Sofie Bast markedsføres de ofte som et "sundere alternativ" til almindelige cigaretter.

- Fordi e-cigaretter markedsføres som et sundere alternativ, foranlediges måske især børn og unge til at tro, at de ikke er farlige.

- Samtidig ved vi, at e-cigaretter virker som en glidebane til almindelige cigaretter. Overgangen til almindelige cigaretter bliver ikke så stor for børn og unge, der allerede har prøvet e-cigaretter, siger hun.

Skolebørnsundersøgelsen er siden 1984 blevet gennemført hvert fjerde år. Den beskriver helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt elever i 5., 7. og 9. klasse.

I år har 3660 skolebørn deltaget og blandt andet svaret på spørgsmål om tobak og e-cigaretter.

