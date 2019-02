Besparelser på gymnasierne betyder nu et stort antal afskedigelser af gymnasielærere landet over.

Cirka 200 gymnasielærere er blevet varslet fyret.

Det skriver Avisen.dk på baggrund af information fra Gymnasieskolernes Lærerforening.

- Hovedparten af afskedigelserne skyldes besparelser på gymnasieuddannelserne. Der er ingen tvivl om, at det har indflydelse på kvaliteten af undervisningen for eleverne, siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Besparelserne er ifølge Thomas Kepler knyttet til det såkaldte omprioriteringsbidrag, der blev indført i 2015 og pålægger en lang række institutioner at spare to procent om året.

Gymnasierne kæmper dog også med faldende elevtal mange steder, hvilket også presser økonomien, anerkender Jakob Thulesen Dahl, næstformand for Danske Gymnasier, der er gymnasierektorernes organisation.

- Selv om der også er andre faktorer, som et faldende elevtal, der har forårsaget disse fyringer, så er fyringerne et politisk ansvar.

Både Jakob Thulesen Dahl og Thomas Kepler mener, at fyringerne vil forringe kvaliteten af uddannelserne.

- Besparelserne er en dårlig idé, fordi vi har været rige i mange år, på grund af at vi har haft en god og gratis uddannelse, der har været for alle. Det kan ændre sig nu, siger Jakob Thulesen Dahl.

Eftersom omprioriteringsbidraget har eksisteret siden 2015, svarer det til, at gymnasierne har skullet spare ti procent.

Ifølge Jakob Thulesen Dahl går cirka 80 procent af gymnasiernes udgifter til at dække lærerlønninger.

Derfor er der nu skåret så langt ind til benet, at der kun er lærerfyringer tilbage for at hente besparelser, mener han.

