Omikron-varianten giver "alvorlige bekymringer", fordi den spreder sig hurtigt og også rammer personer, der er færdigvaccinerede.

For at bremse smittespredningen er det ikke nok at vaccinere befolkningen, lyder det onsdag i en ny risikovurdering fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Det er nødvendigt med en "stærk indsats", siger ECDC's direktør, Andrea Ammon, i en pressemeddelelse.

Det skriver AFP.