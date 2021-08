Klokken 14:07 skete der en fejl i en højspændingsstation i Nordjylland. Det betyder, at store dele af regionen er uden strøm.

»Borgerne i området kan have oplevet et blink i lyset, ligesom spændingsfaldet kan have medført, at elektriske maskiner stoppede,« skriver Energinet på deres hjemmeside.

På mediet Nordjyske kan man læse, at det blandt andet har givet udfald på samtlige lysreguleringer i Aalborgs midt- og vestby.

Avisen har talt med borgere i Aalborg, Nørresundby, Sæby, Frederikshavn og Skagen, der alle har problemer med deres strøm.

