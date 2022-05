Skal du med toget rundt i landet denne sommer?

Så kan det være en god idé at huske at tjekke Rejseplanen, for flere store anlægsprojekter vil i sommermånederne betyde ændringer i togtrafikken i hele landet.

Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse.

I den oplyses det videre, at man har valgt at lægge sporarbejdet i sommermånederne af hensyn til de tusindvis af daglige pendlere.

Oversigt over sommerens sporarbejde Roskilde–Ringsted: Total spærret i perioden 16.7-8.8: Indsat togbusser. Reduceret trafik i perioden 3.7-16.7 og 8.8-3.10

København-Høje Taastrup: Total spærret i perioden 4.7-25.7: Indsat togbusser

Glostrup-Høje Taastrup: Reduceret trafik i perioden 2.8-3.10

Hovedgaard-Skanderborg: Reduceret trafik i perioden 8.7.-25.7

Hadsten-Langå: Reduceret trafik i perioden 17.6.-13.7. og 20.7.-19.8

Brabrand-Mundelstrup: Reduceret trafik i perioden 28.6.-20.7

Mundelstrup-Hinnerup: Reduceret trafik i perioden 31.7.-19.8

Hinnerup-Hadsten: Reduceret trafik i perioden 13.7.-31.7

Hobro-Aalborg: Total spærring i perioden 12.8.-15.8: Indsat togbusser

Holstebro-Struer: Total spærring i perioden 8.7.-8.8: Indsat togbusser

Viborg-Struer: Total spærring i perioden 8.7.-1.8: Indsat togbusser

Struer-Thisted: Total spærring i perioden 1.5.-26.9: Indsat togbusser

Herning-Silkeborg: Reduceret trafik i perioden 20.6.-8.7

Herning-Skanderborg: Reduceret trafik i perioden 8.7.-18.7

S-banen: Allerød-Hillerød: Reduceret trafik i perioden 1.7.-29.8 Kilde: Banedanmark

Ved at udføre arbejdet som sommeren, vil spærringer og reduceret trafik ramme færre passagerer, end hvis arbejdet blev gennemført udenfor feriesæsonen, lyder det:

»Vi lægger anlægsprojekter, når der er færrest, der bruger banen af hensyn til de daglige pendlere, når de for eksempel skal til og fra arbejde. Og det er i sommermånederne,« fortæller områdechef i Banedanmark, Lars Blædel Riemann.

»Vi forstår godt, at det er irriterende med færre afgange og indsatte togbusser. Derfor informerer vi om ændringer i god tid og opfordrer alle rejsende til at holde sig orienteret og informeret om ens rejse på Rejseplanen, så man ikke bliver mødt af noget uventet,« siger han videre.

Skal du ud og rejse med tog hen over sommeren, kan du finde information om afgange og ankomster på Rejseplanen.dk.

Der kan du også finde informationer om, hvornår et tog er erstattet af en togbus.