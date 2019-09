Søndag aften er der opstået et omfattende nedbrud på YouSees web-tv.

»Det er desværre rigtigt, at vi lige nu har nogle problemer med vores Web-tv,« siger pressevagt hos TDC Group, Mai-Britt Noe til B.T. og tilføjer:

»Vi arbejder selvfølgelig fuldstændig fokuseret på at få det løst hurtigts muligt.«

På nuværende tidspunkt, kan hun dog ikke sige noget om, hvor længe der går, inden tjenesten igen er oppe at køre.

Nedbruddet har skabt stor frustration rundt omkring i landet - blandt andet hos brugere, der havde glædet sig til at følge med i det danske herrelandsholds EM-kvalifikationskamp mod Georgien.

'Yousee er jo bare inkompetente. Det sker gang på gang når der er fodbold, og vi har haft denne diskussion hver eneste gang. Det bliver aldrig anderledes ganske simpelt fordi Yousee er ligeglade,' skriver ‎en bruger på Yousees Facebook-side.

'..jeg vil gerne se landskamp, tak!,' skriver en anden, mens en tredje skriver: 'Nedbrud under landskampe, er vist mere reglen end undtagelse.'

»Vi er så ærgerlige over nedbruddet og vil selvfølgelig gerne beklage over for alle, der ikke kan følge med i de programmer, de havde planlagt,« Mai-Britt Noe