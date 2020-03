227.000 laks er døde i et anlæg på havnen i Hvide Sande.

Det skriver TV Midtvest på baggrund af en meddelelse til børsen i Oslo.

De døde fisk var en del af produktionen hos Atlantic Sapphire, som har et særligt lakse-anlæg.

Her foregår produktionen land, hvor vandet recirkuleres og renses i et særligt filter.

De foreløbige prøver tyder på, at det var et for højt niveau af nitrogen (kvælstof) i vandet, der tog livet af de mange fisk.

Fiskene døde i det ene af selskabets fire produktionsafsnit i Hvide Sande 29. februar.

Laksene var forsikret, og selskabet arbejder på at finde ud af, hvor store værdier, der er gået tabt.

Ifølge TV Midtvest har anlægget i Hvide Sande tidligere oplevet noget lignende. I 2017 døde, hvad der svarede til 250.000 kilo laks på en enkelt dag af en eller anden form for forurening.