Med den vindblæste facade og de knuste ruder ligner sommerhuset »Fellen« i Gl. Skagen mest af alt en faldefærdig ruin – i al fald sammenlignet med, hvad du ellers kan få for 7,5 millioner kroner.

Alligevel er det prisen for det omdiskuterede sommerhus, der ligger på en af Skagens mest attraktive adresser.

»Du køber en mulighed. Husets værdi i sig selv er begrænset, men beliggenheden er fantastisk. Så det du betaler for, er beliggenheden så tæt på vandet,« forklarer Max Olesen, der er ejendomsmægler ved EDC Ole Bo i Skagen, hvor huset er sat til salg.

Det er den vestjyske erhvervsmand, Carsten Kastrup, der ejer huset i dag. Han købte det i 2009 til den nette pris af 4,5 millioner kroner, og siden har han kæmpet for at holde sommerhuset fra at drætte i havet.

Billede fra salgsopstillingen af »Fellen« på Rævehulevej i Gl. Skagen. Huset står til 7,5 mio. kroner. Foto: EDC Ole Bo, Skagen. Vis mere Billede fra salgsopstillingen af »Fellen« på Rævehulevej i Gl. Skagen. Huset står til 7,5 mio. kroner. Foto: EDC Ole Bo, Skagen.

Blandt andet blev Carsten Kastrup i 2018 dømt for ulovlig kystsikring, da han havde forsøgt at deponere tusindvis af tons fygesand og et stort antal sandsække rundt om ejendommen, som havet ihærdigt forsøgte at lokke til sig.

Men ifølge ejendomsmægleren, er husets overlevelse nu sikret:

»Man har lavet kystbeskyttelse på den nordlige side af huset. Det har gjort, at der er kommet flere meter ned til vandet nu, og derfor har vi kun grund til at tro, at den kommende køber får et hus, der står de næste mange år«, forklarer Max Olesen.

Og flere interesserede købere har også allerede nu henvendt sig.



Det fortæller ejendomsmægler Max Olesen, der heller ikke er i tvivl om, at en kommende ejer kan gøre et godt køb:

»Hvis jeg skal kigge isoleret på det, så er 7,5 for billigt, når huset kan stå på grunden de næste 20 år. Det er lige før 10 millioner også vil være for billigt. Til sammenligning blev Hollænderhuset, der ligger i klitterne ved Gl. Skagen, solgt til 17 millioner, revet ned og bygget op igen sidste år,«

Huset, der går under kælenavnet »Fellen«, har førhen været ejet af den tidligere IT-milliardær Erik Damgaard. I 2009 måtte han sælge huset for 1.75 millioner under købspris.