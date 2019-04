Et af tidens mest omdiskuterede stykker lovgivning kan være på vej til Danmark. Det handler om samtykke ved sex, som flere parter over midten i dansk politik har meldt sig klar til at se på.

En af de førende eksperter på området fortæller, om det overhovedet er en god idé.

I mere end 60 artikler og gennem snart et år har B.T. sat fokus på voldtægter i Danmark.

Gennem de mange ofre, som B.T. har talt med, har der været flere forslag til ændringer på området.

Et af de klareste af dem omhandler, at samtykke skal skrives ind i den danske lovgivning, når det kommer til sex.

Det seneste eksempel er en mor og datter - Anne og Gry. De fortæller, at de med 23 års mellemrum har oplevet at blive udsat for voldtægt.

Hverken mor eller datter anmeldte nogensinde de overgreb, de fortæller til B.T., de har været udsat for.

Anne (tv.) og datteren Gry har begge været udsat for voldtægt, fortæller de til B.T. De ser gerne en lov om samtykke ved sex indført i Danmark. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Anne (tv.) og datteren Gry har begge været udsat for voldtægt, fortæller de til B.T. De ser gerne en lov om samtykke ved sex indført i Danmark. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

For dem begge havde en samtykkebaseret lovgivning formentlig ændret den beslutning.

Ifølge en af landets førende eksperter i strafferet, så er netop en voldtægtslovgivning baseret på samtykke fornuftig.

»En lov om samtykke kan rykke på kønsroller og opfattelser af seksualitet, så man på den lange bane har færre kvinder, der oplever, de bliver udsat for overgreb,« siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard til Kvinfo.

Han afliver samtidig nogle af de myter, som mange har vedrørende samtykke ved sex.

»Det betyder ikke omvendt bevisbyrde. Det er stadig Anklagemyndigheden, som skal bevise, at det er den tiltalte, som har begået et overgreb,« siger Jørn Vestergaard.

Jørn Vestergaard, professor ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Foto: ERIK REFNER Vis mere Jørn Vestergaard, professor ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Foto: ERIK REFNER

»Det væsentlige er, at man får flyttet fokus og ændret bevistemaet i forhold til nu,« uddyber han.

I andre lande, hvor man har en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, har det ikke nødvendigvis ført til mange flere dømte voldtægtsforbrydere.

Og hvis Danmark får en lovgivning om samtykke, så er det formentlig ikke noget, der vil kunne mærkes i statistikkerne med det samme.

Men fra Jørn Vestergaards stol handler det også om noget andet.

»Jeg tror faktisk ikke, man skal forvente, at en ændring i lovgivningen vil gøre en stor forskel i den måde, som sagerne falder ud på.«

»Men det kan gøre en forskel i den måde, sagerne føres på, og den måde, som spørgsmålene stilles på, og hvordan kvinden som forurettet behandles på i retten,« forklarer han.

Hvis Danmark skulle få en lovgivning baseret på samtykke, som en samlet opposition, justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ytret ønske om, så vil vi følge i fodsporene på en række europæiske lande som Sverige og Storbritannien.

Samtykke I Sverige er der ved lov indført samtykke i forbindelse med sex.

Her sidestilles sex uden samtykke således med voldtægt.

Tidligere blev voldtægt defineret ved, at der blev anvendt trusler eller vold i forbindelse med seksualakten.

Der er tale om en voldtægt, hvis personen, man har samleje med, ikke aktivt har vist lyst til at deltage.

Domstolene skal i Sverige holde ekstra øje med, om der er udtrykt samtykke ved samleje i sager om voldtægt.

Samtykke behøver ikke være ved et formelt 'ja' eller en underskrift. Det kan være ved fysisk tegn på samtykke.

Flere danske partier ønsker at se nærmere på resultaterne fra Sverige, men også fra blandt andet Storbritannien, hvor samtykke også er indskrevet i loven.

Og erfaringer herfra skræmmer på ingen måde Jørn Vestergaard.

»De internationale erfaringer er på ingen måde afskrækkende. Der har ikke været tale om justitsmord eller overgreb på uskyldigt tiltalte.«

»Og det vil der heller ikke blive med en samtykkebaseret bestemmelse i dansk ret.«

»Der er ikke nogen grund til at være bekymret for, at danske domstole vil dømme en tiltalt, som ikke har forstået, hvad der foregik i situationen.«

Du kan finde hele B.T. dækning af voldtægter i Danmark i serien #Voldtaget her.