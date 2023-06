Der har været knas i forholdet mellem den nu tidligere topchef for Fjernvarme Fyn og ejer Odense Kommune.

Som direktør for Fjernvarme Fyn undlod topchef Jan Strømvig bevidst at bruge kommunens sociale klausuler som værn mod eksempelvis underbetaling af medarbejdere på den meget bekostelige installation af en biokedel på fjernvarmeværket.

Sagen førte til, at Strømvig nu er fortid i Fjernvarme Fyn, men han får et klækkeligt gyldent håndtryk med på vejen. Det skriver Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn, der har dækket historien fra begyndelsen.

Topchefen gik fra en årsløn på 2,7 millioner kroner om året. En løn der ifølge Fyens Stiftstidende gjorde ham til den bedst aflønnede embedsmand i kommunen.

Den milliondyre årsløn afspejler sig også i den klækkelige fratrædelsesgodtgørelse.

Jan Strømvigs fratrædelsesaftale lyder ifølge TV2 Fyn og Fyens Stiftstidendes oplysninger på hele 5,4 millioner kroner. Kontrakten foreskriver et års løn og dertil et års godtgørelse af samme økonomiske størrelse.

»Jan Strømvig har en direktørkontrakt, og han har hverken fået mere eller mindre end, hvad kontrakten foreskriver. Jeg kan ikke kommentere på fratrædelsesgodtgørelsen, og vil hverken be- eller afkræfte beløbets størrelse,« siger bestyrelsesformand i Fjernvarme Fyn, Mads Søndergaard Thomsen ifølge Fyens Stiftstidende.

Jan Strømvigs fratrædelsesgodtgørelse fremkalder skarp kritik fra ældre- og handicaprådmand Brian Dybro (SF), skriver TV 2 Fyn.



»Jeg har aldrig nogensinde hørt en direktør i det offentlige udtale sig på den måde. Jan Strømvig må som direktør mene nøjagtig, hvad han vil, men han har bare at følge de politiske beslutninger hos ejeren, og det er ikke sket her.«

»Det beløb, jeg hører, der er udbetalt i fratrædelsesgodtgørelse, synes jeg er meget højt. Jeg synes helt generelt, at man skal forsøge at gøre op med de her meget store gyldne håndtryk, men det er jo nogle nationale, centrale aftaler, som man følger.«