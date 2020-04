Bestemte sager kan forventes at få en behandlingstid på over fire år, mener Folketingets Ombudsmand.

Folketingets ombudsmand, Niels Fenger, kritiserer, at der i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser i 2017 er sket en ophobning af et stort antal gamle sager.

Ophobningen giver samtidig længere sagsbehandlingstider.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand i netop afsluttede undersøgelser af Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det fremgår af en nyhed på ombudsmandens hjemmeside.

I forbindelse med udflytningen i 2017 blev der oprettet to nævn i Nævnenes Hus.

I slutningen af februar 2020 var der tilsammen i de to nævn over 1100 gamle sager, som stammede fra før 1. juli 2018.

Den største ophobning af sager er i Miljø -og Fødevareklagenævnet, hvor det forventes, at gamle sager får en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på omkring fire et halvt år, lyder det på hjemmesiden.

Det er en "uacceptabel lang" sagsbehandlingstid, mener Niels Fenger.

De lange sagsbehandlingstider kan også få store konsekvenser for borgerne, mener Niels Fenger.

- En klage over, at en borger har fået dispensation til at bygge et sommerhus i et beskyttet naturområde, kan betyde, at borgeren må vente i flere år på at få afklaret, om han kan bygge huset, siger han i nyheden på hjemmesiden.

Niels Fenger har samtidig bedt Miljø- og Fødevareklagenævnet og Erhvervsministeriet om at overveje, hvad de kan gøre for løse problemet, fremgår det.

