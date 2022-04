Da Elin Pustelnik Elkrog for nylig var i sommerhus med sin familie og fire ukrainske flygtninge, satte hun sin datter til at støvsuge.

Imens gik Elin udenfor med resten af selskabet, men da støvsugningen gik i gang inde i huset, stivnede en af ukrainerne.

»Hvad er det?« spurgte den ukrainske kvinde med panik i stemmen.

Det viste sig, at hun synes, den summende lyd af støvsugeren lød som en luftalarm, og derfor gik hun i et kort øjeblik i baglås.

»Hun blev god igen, men var forskrækket, og det er helt tydeligt, at de ting har sat sig i dem. Så det var ubehageligt, da hun troede, at det var sirenerne,« fortæller Elin Pustelnik Elkrog, der i marts åbnede sit hjem for en ukrainsk familie på fire.

Elin Pustelnik Elkrog og datteren Josefine Elkrog på ni år ved spisebordet.

Sagen er dog den, at mareridt bliver til virkelighed, når der på onsdag bliver testet sirener i hele Danmark.

Siden den russiske invasion har Danmark nemlig modtaget mere end 30.000 ukrainske flygtninge, og mange af dem er kommet direkte fra et liv under krigen, hvor luftalarmer flere gange om dagen mindede om den forfærdelige situation.

Men på onsdag er der intet at stille op.

Sirenerne skal testes, og derfor har Beredskabsstyrelsen i år gjort en særlig indsats for at informere ukrainerne om onsdagens øvelse.

Før vi tager fat på styrelsens tiltag, ser vi på, hvordan og hvorfor den karakteristiske sirenelyd kan være usædvanlig hård for de ukrainske flygtninge.



Det kan Karen-Inge Karstoft, der er lektor ved Institut for psykologi på Københavns Universitet og forsker i blandt andet traumer, svare på:

»Når man oplever meget ubehagelige eller traumatiske ting, så kan man få indprentet lyde, lugte eller andre sanseindtryk, der giver stærke minder om situationerne,« siger hun og fortsætter:

»I forhold til de ukrainske flygtninge har mange af dem befundet sig steder i Ukraine, hvor der var luftalarmer, og det betyder, at sirenen næste onsdag vil kunne genaktivere den angstfølelse og frygt.«

I Danmark er der opstillet 1078 sirener i byområder med mere end 1000 indbyggere. De kan høres af cirka 80 procent af befolkningen og testes årligt den første onsdag i maj.

Forskeren beskriver, hvordan angsten fysisk kan resultere i åndenød, rysteture eller hjertebanke, mens sirenerne psykisk kan udløse en stærk ubehag og følelsen af at blive taget tilbage til den traumatiske situation.

Derfor vurderer Karen-Inge Karstoft også, at det er en vigtig opgave at få så mange ukrainske flygtninge som muligt til at forstå, hvad der kommer til at ske på onsdag.

»Det er derfor meget vigtigt, at så mange ukrainere som muligt bliver informeret om, at det er en test, for så vil de kunne bruge informationen til at overbevise sig selv om, at der ikke er nogen grund til frygt. Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan opleve sirenerne som temmelig ubehagelige,« siger hun.

Beredskabsstyrelsen har oversat al informationsmateriale til både russisk og ukrainsk, ligesom man også har opfordret danskere med kontakt til flygtninge fra krigen om at fortælle dem om sireneøvelsen.

Og det har Elin Pustelnik Elkrog allerede gjort ad flere omgange.

»Vi har talt om det flere gange, og jeg har lovet at advare dem både dagen før og på dagen. De forstår godt, at det skal testes, men jeg tror ikke, de ser frem til det,« siger hun.