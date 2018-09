Det er formentlig de færreste turistattraktioner i kongeriget, der rammer en stigning i antallet af besøgende på over 400 procent i løbet af to år.

Men det er tilfældet for Gedser Remise, der for et par år siden lavede en aftale om at få en træbygning anbragt på remisens område, som spillede en vigtig rolle i filmen "Olsen-Banden på Sporet" fra 1975. Det fortæller DR P4 Sjælland.

Og det kunne i den grad ses på besøgstallet. Remisen, hvor man mestendels kan se på gamle tog, er gået fra at have 1.700 besøgende i 2016 til at formanden for Gedser Remise Finn Rasmussen forventer at man runder 9.000 besøgende i år.

- Det har betydet rigtigt meget for os. Det er alt fra grupper af lærere, rotary-klubber til skoler og familier, der kommer for at besøge os, fortæller Finn Rasmussen.

Han tilføjer, at der også kommer mange tyskere fra den tyske Olsen-Banden-fanklub på besøg i busser.

Det Gule Palæ. Gammelt location for Olsen Banden film er blevet reddet af frivillige entrepenører. Der er tale om, at Det gule Palæ, skal flyttes, i stedet for at rives ned. Her ses det i København 7. november 2014 Foto: Christian Liliendahl

Bygningen bliver i daglig tale kaldt "Det Gule Palæ" er et kontroltårn der i mange år stod på baneområdet på Københavns Hovedbanegård.

Den spektakulære flytning af bygningen lod sig gøre ved hjælp af et tilskud fra A.P. Møller Fonden på en million kroner og 75.000 kroner indsamlet af tyske Olsen-Banden fans.

Og der bliver formentlig snart mere at se på. En gul lagerbygning, der stod ved siden af det Gule Palæ på Hovedbanegården, ventes snart genopført efter de gamle tegninger på arealet hos Gedser Remise, oplyser remisens formand Finn Rasmussen til DR P4 Sjælland.